Daniel Craig se prepara para retomar rodaje de James Bond

Luego de someterse a una cirugía menor en el tobillo tras sufrir un accidente en el set, Daniel Craig está listo para la acción.

A través del Twitter oficial de la cinta, compartieron una imagen del histrión haciendo ejercicio.

"Daniel Craig trabajando duro en el gimnasio, preparándose para el rodaje la próxima semana", escribieron en la red social.

#DanielCraig with a leg injury still hitting the gym getting ready for his role as 007 in the new #Bond movie. pic.twitter.com/9wvxmNn4qK