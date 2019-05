Christian Bach cumpliría hoy 60 años de edad

La actriz Christian Bach nació un día como hoy en Buenos Aires, un 9 de mayo de 1959, y si estuviera viva hoy celebraría 60 años de edad y mañana 10 de mayo festejaría en México el Día de las Madres.

La extraordinaria mujer de fuerte temperamento, soñaba con ser abogada cuando era muy joven, pero el destino quiso que brillara en los escenarios y los estudios de televisión.

Bach no ejerció su carrera de leyes en Argentina, sino que fue a parar a más de 7.000 kilómetros al Norte, en la Ciudad de México, pero no para ejercer el derecho, sino una faceta que la convertiría en una de las actrices más famosas en los años 80 en Televisa y que hasta hace no mucho revivió en la televisión hispana de los Estados Unidos.

El destino la unió más tarde a quien sería su compañero hasta el día de su lamentable muerte, Humberto Zurita, con quien tuvo dos hijos Emiliano y Sebastián.

“Y se fue irremediablemente, pero nos dejó grandes recuerdos. Fue una gran mujer, madre y esposa”, le dijo Humberto Zurita a Hoy Los Ángeles durante la presentación oficial del regreso de “La Reina del Sur” que cada transmite Telemundo.

La noticia de su muerte, a finales de febrero de este año, causó conmoción porque Christian fue uno de los rostros más populares en las telenovelas durante más de una década y en su regreso a la pantalla brilló con estelares papeles en telenovelas como “La Patrona” y “La impostora”.

se mantuvo convaleciente y alejada de la pantalla durante los últimos meses, mientras Humberto se estaba dedicando a grabar “La Reina del Sur” en Colombia.

A finales de los años 70, Bach ya había deleitado a la audiencia con exitosas telenovelas como Los ricos también lloran, Colorina y Soledad, además de Bodas de odio y De Pura Sangre.

Hoy su legado sigue vigente y según su viudo, así permanecera mientras la gente no la olvide.