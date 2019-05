Big Bear, una experiencia memorable en primavera

Ver todos esos paisajes y su historia en Hollywood, me despertó la curiosidad de conocer aquel lugar que apenas se encuentra a un par de horas en auto desde Los Ángeles. La mayoría de las veces, escuché que es mejor visitar el lugar en la época de invierno ya que muchos prefieren disfrutar de la nieve que no se tiene en Los Ángeles.

Además en Big Bear se han filmado grandes producciones desde hace años como "Heidi" (1937), "Lo que el viento se llevó" (1960), "The Insider" (1999) "Next" (2007) y muchas más con la participación de actores como Nicolas Cage, Chris Pine, Elvis Presley, Shirley Temple y John Wayne.

¿Qué otras actividades extras encuentras?

Todo va a depender de la época en que vayas, pero si te decides ir en pleno fin de semana de Memorial Day, aquí tienes algunas actividades para complementar:

Desde muy pequeño, mi hijo me ha pedido que lo lleve pescar, pero la verdad no he tenido la oportunidad de poder hacerlo, pero en Big Bear te la ofrecen. En esta temporada el lago se encuentra todavía frío, pero en Big Bear Charter Fishing puedes tener la ayuda de un guía profesional con licencia para pescar que te ayuda en lo que necesites si eres muy novato en esta actividad. Todo lo que se necesitas es solicitar tu licencia de pesca, pero solo los adultos, los niños no la necesitan.

La mejores vistas del lago las encuentras por todas partes

Estas licencias las puedes solicitar en las tiendas deportivas Big 5 Sporting Goods que hay en muchos lugares de Los Ángeles y si no pudiste solicitarlas antes de ir allá, en Big Bear Blvd hay una tienda muy grande. Así que a pescar y a relajarse se ha dicho. Está ubicado en el 603 Landlock Landing.

Para estar en más contacto con la naturaleza, una de las actividades que más se disfruta es el hiking. El Woodland Trial es un sendero en el que recorres 1.5 millas. En esa fascinante experiencia puedes aprender sobre botánica, geología y la vida silvestre de esta zona boscosa. Este sendero natural es considerado de recorrido fácil, en su mayoría es plano con algunos altibajos cortos. El recorrido dura de unos 45 minutos a una hora. Recuerda que debes tener lo que llaman un "pase de aventura" para que puedas utilizar el área de estacionamiento donde dejarás tu auto al inicio del recorrido. Está ubicado en el 41948 North Shore Dr.

El mini golf en Alpine Slide at Magic Mountain es una diversión para grandes y chicos.

Luego de haber estado en contacto con la naturaleza, ¿qué tal un recorrido por los aires, en autos go-kart o en veloces trineos sobre las montañas? En Big Bear hay una lugar llamado Alpine Slide at Magic Mountain que seguro encantará a tus hijos y a tí también. Este lugar está abierto todo el año, pero en invierno todo está cubierto de nieve haciéndolo más atractivo.

Pero como ya estás allá en esta época del año, la diversión no es menor. El trineo alpino es una de las actividades más emocionantes. Antes subirte a cualquier atracción, lo primero que tienes que hacer es registrarte en un taquilla y asumir la responsabilidad por los menores abordo. Luego debes de subir en una especie de teleférico para dos personas hasta lo alto de la montaña, (no es muy alta), tomar la rienda de tu trineo y lanzarte a la aventura. La velocidad dependerá solamente de tí, por eso hay dos canales, incluido uno para principiantes, que es el que te recomiendo para la primera vez.

"The Soaring Eagle" es una atracción dentro de Alpine Slide at Magic Mountain.

"The Soaring Eagle" es una atracción para dos personas estilo tirolesa, pero para dos personas a la vez y vas sentado. Aunque solo dura unos pocos segundos, estos con suficiente para elevarte la adrenalina al extremo. Los Go-karts también te mantienen la adrenalina a mil, aunque el recorrido es corto, pero emocionante.

Y pasarás un buen tiempo intentando meter la bola en el hoyo es en el mini golf para grandes y chicos. Alpine Slide at Magic Mountain está ubicado en 800 Wildrose Ln.

Antes de caer la noche, los habitantes de Big Bear recomiendan que no se pierdan el Sunset. Hay un lugar ideal para hacerlo y está ubicado en la cuadra de Stanfield Cutoff, donde la gente disfruta del espectáculo en unas bancas del parque frente al lago o dentro de sus autos, desde donde podrás ver cómo se oculta el Sol ante tus ojos y así va cayendo la noche.

El Sunset es uno de los espectáculos naturales que te encantará.

Ya de noche hay varias alternativas de diversión, pero una fascinante y concurrida es jugar bowling o boliche en un ambiente iluminado por luces fluorecentes. The Bowling Barn, sobre Big Bear Blvd, es un pintoresco lugar de toque Country con juegos interactivos (arcade games) para grandes y chicos. Las lineas están iluminadas como discotecas y pueden disfrutar grupos familiares grandes sin problemas, tiene su propio bar con mesas de billar y fuente de sodas. Los precios son muy accesibles, al menos más baratos que en Los Ángeles, tanto para las lineas como la renta de zapatos.

Jugar boliche en este ambiente fluorecente se convierte en una gran experiencia.

Y para disfrutar de unas cervezas, me tope con Nottinghams Tavern que muestra un ambiente muy apropiado de montaía para disfrutar con los amigos. Por supuesto uno del grupo debe ser el conductor asignado y solamente debe beber sodas para no meterse en problemas.

Un lugar muy interesante que no debes dejar de visitar es Big Bear Alpine Zoo, donde grandes y chicos pueden disfrutar de cerca de la fauna propia del lugar. Por supuesto cada uno de los ejemplares están en jaulas. En este lugar tus niños pueden ver desde enormes osos negros y grises, hasta lobos y coyotes, zorros, armadillos, aves de rapiña, condores, serpientes y animales nocturnos que se encuentran en cabañas oscuras que puedes ver desde adentro con luz fluorecente. El zoológico alpino de Big Bear se dedica a rescatar y rehabilitar especies de la vida silvestre desde 1959. Y aquellos que no pueden ser devueltos a su hábitat natural por su condición, reciben un hogar de por vida para formar parte de la exhibición. Está ubicado en el 43285 Goldmine Dr.

Big Bear Alpine Zoo

Antes de regresar a casa no puedes dejar de visitar lugares tradicionales de la gastromía de este lugar y otras partes del mundo. En Big Bear Blvd hay un sinnúmero de restaurantes, pero para que la experiencia sea inolvidable está Santana & Mavericks Unique Crafted Food que tiene una increible vista hacia el lago.

Vista de The Village

Aunque todos los rincones de Big Bear te ofrecen una vista incredible para las fotos, hay un parque sobre la Big Bear Blvd con una vista espectacular, donde hay un muelle metálico sobre el lago y al fondo una isleta de roca para lograr los mejores selfies y también a los alrededores hay un enorme oso tallado en madera con la incripción de Big Bear para lograr el selfie del recuerdo que no te puedes perder para presumirlo en tus redes sociales.