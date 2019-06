Adele se pone picante al emborracharse con las Spice Girls

Adele asistió al último concierto de la gira del reencuentro de las Spice Girls, donde se enfiestó con las cinco integrantes.

- La intérprete compartió en Instagram todos los detalles de su experiencia en el show, realizado la noche del sábado en el Wembley Stadium de Londres.

- Adele explicó a sus fans que la primera vez que vio al quinteto pop fue hace 21 años.

- "Esta noche lloré, me reí, grité, bailé, recordé y me volví a enamorar de mi misma cuando tenía 10 años", escribió la británica, de 31 años.

- "No es un secreto cuánto las amo y cuánto me inspiraron para correr por mi vida sin mirar atrás", señaló.

- Junto a su mensaje, Adele compartió fotos y videos del evento, entre ellos un clip donde canta "Stop", de las Spice Girls, en su auto rumbo a Wembley.

- También presumió que finalmente conoció a su ídolo, Geri Horner, conocida como Ginger Spice.

- "Me emborraché con las chicas y la verdad es que no puedo creer lo lejos que he avanzado (en su carrera). No lo hubiera logrado sin estas cinco leyendas británicas", aseguró.