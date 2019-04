A la mexicana Consuelo Duval le hace falta que le llenen el pozo

Consuelo Duval confiesa a qué se debe su marcada obsesión.

Fue la misma comediante quien aseguró en entrevista para Ventaneando que la obsesión que tiene con limpiar su casa va de la mano con tener bastante tiempo sin ponerle Jorge al niño.

"Yo descubrí algo con mi psicóloga; este rollo de que yo limpie tanto y esta obsesión por tener limpia la casa y revisar donde hay polvo y la chingada, es falta de sexo", confesó.

La actriz dijo que se sintió muy apenada cuando la especialista le dijo que eso era algo muy normal.

"No saben cómo me avergonzó cuando me dijo: '¡ah!, eso es muy común, es falta de sexo'", dijo.

El próximo 30 de abril, Duval estrenará su serie de comedia Julia vs Julia, resaltó que durante tres décadas de trabajo como actriz nadie le ha regalado las cosas y este proyecto es el fruto de su esfuerzo y disciplina.

"Me siento muy honrada y feliz de haberme ganado este lugar, porque son 30 años en esto y nadie me ha regalado nada, el sacrificio se ve reflejado en este programa", comentó.

Recordó cuando en 2014, luego de sobresalir en programas como "La hora pico" dejó de pertenecer a la empresa Televisa para buscar oportunidades en otra.

"Armé mi dramita y muy enojada me fui. En ese tiempo aprendí y viví, era el momento preciso para irme y crecer, era el momento para todo", platicó.