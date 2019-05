A ellas la 'ley' las sacan del clóset ¿Quiénes son?

Tanto los productores, directores e incluso el público siempre han visto a Dalilah Polanco con ojos de comediante, pero hace poco José Alberto Castro la "sacó del clóset".

La actriz interpreta en la segunda temporada de "Por Amar sin Ley" a una mujer que se enamora de alguien de su mismo sexo, lo que representó un reto para ella.

En la historia que se transmite por Univision, su personaje enfrentó el drama de perder a su pareja y que la madre de ésta, quien nunca aceptó su relación, le arrebatara la custodia de la hija de ambas.

La gran enseñanza para Dalilah es que en la actualidad se ha perdido el interés de casarse, pero es urgente que se respete y se crea en la unión legal para evitar problemas futuros.

"Lo triste de esta historia es que no estaban casadas, nunca consideraron firmar un papel para confirmar su amor y eso ayudó a la mamá de Yaneth a quitarle a la niña porque no había un papel que hiciera legítima la unión, creo que es lo que tenemos que invitar mucho a la gente hoy en día", expresó la actriz, quien una vez estuvo casada y también ha vivido en unión libre.

"Ya no nos estamos casando, el romanticismo de 'vamos a casarnos' como que ya es punto y a parte, creemos que no lo necesitamos para vivir con una persona y cuando uno de los dos muere no hay papeles que les ayuden por ley a reclamar lo que es suyo".

Para formalizar una relación, agregó, no tiene que ser con una gran boda ni con una gran fiesta, simplemente hacerlo ante la ley.

En tantos años de carrera, agregó, no le había tocado interpretar a un personaje gay, aunque también reconoció que no hay nada nuevo bajo el sol.

"Me da mucho gusto que varios productores por amistad y mi carrera ya de tiempo me den la oportunidad de hacer algo distinto, sé que por mucho tiempo solamente hice comedia y ha sido maravilloso para mí, antes hice Como Dice el Dicho y Mujer, Caso de la Vida Real, eran los únicos programas a los que me invitaron a llorar o ser la mala, ahorita gracias a Dios esos productores ya me ven con buenos ojos".

Es parte del crimen

A unos días del estreno de la comedia teatral La Estética del Crimen, Dalilah Polanco confirmó que será una de las invitadas.

El próximo viernes se estrena la obra que encabezan Mario y Brenda Bezares en el Teatro Versalles, cuya historia está basada en la investigación de un crimen que sucede en el edificio donde está la estética.

"Estoy feliz de saber que voy a Monterrey, es una obra muy divertida, yo di la última función que se hizo en la Ciudad de México, la cual estuvo dos años en cartelera".