Hoy Penélope Cruz y Antonio Banderas darán la cara por los latinos en los Premios del SAG

A pesar de que ha venido arrasando en las nominaciones de muchas de las ceremonias importantes de premios cinematográficos que se llevan a cabo durante esta temporada, “Roma” tendrá que dar un paso al costado en lo que respecta a este evento.

Y es que la edición número 25 de los Premios del SAG (Sindicato de Actores de la Pantalla), que se llevará a cabo este domingo en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, no podía incluir directamente en sus nominaciones al aclamado realizador mexicano por razones muy obvias (no tiene rubros de dirección, de guion ni de fotografía), y optó también por ignorar la labor de Yalitza Aparicio y Marina de Tavira (protagonistas de “Roma”) al no incluirlas en sus codiciadas categorías, pese a que ellas mismas acaban de ser confirmadas en las ternas del Oscar que les corresponden.

En realidad, tal y como van las cosas, el evento de este año prescinde completamente de latinos y latinas en sus apartados dedicados al cine, aunque quizás, como dato curioso, es necesario precisar que el estadounidense de ascendencia danesa Viggo Mortensen (nominado como Mejor Actor en un Rol Principal de Cine por su trabajo en “Green Book”) maneja perfectamente nuestra lengua debido a que se crio en Argentina.

Sea como sea, hay que ir a los apartados que corresponden al área televisiva para encontrar recién en ellos a dos intérpretes realmente hispanohablantes. Uno de ellos es el ya experimentado Antonio Banderas, quien se ha hecho conocido de manera mundial por sus papeles para la pantalla grande (en títulos como “¡Átame!”, “Desperado” y “The Mask of Zorro”), pero que llamó sin duda la atención el año pasado al ponerse en la piel de un legendario pintor y compatriota suyo en la miniserie “Genius: Picasso”, que se transmitió por el canal de National Geographic.

Banderas está nominado como Mejor Actor en una Película para Televisión o Miniserie y, según los entendidos, no tiene muchas posibilidades de ganar, ya que se enfrenta al favorito Darren Criss, protagonista de “The Assassination of Gianni Versace”, con el que compitió ya de hecho durante los recientes Globos de Oro (y que resultó ser el ganador).

Eso no le quita méritos a la labor del andaluz, quien interpretó al artista citado con convicción, esmero y hasta un complicado uso de prótesis, pese a que la serie se hizo en inglés (lo que le restó autenticidad ante nuestros ojos) y a los comentarios adversos que esta recibió debido a lo que fue considerado un tratamiento acumulativo y hasta superficial de los hechos.

La segunda oportunidad para nuestra comunidad es la que se le ha dado a la también española Penélope Cruz, quien participa en la categoría de Mejor Actriz en una Película para Televisión o Miniserie debido a su valiosa presencia en la ya nombrada producción “The Assassination of Gianni Versace”, de FX.

En el programa, la esposa de Javier Bardem no interpreta a una mujer de la Madre Patria, sino a Donatella, la emprendedora y enérgica hermana de Gianni; y lo hace a través de diálogos en inglés que intentan tener acento italiano, ya que la diseñadora de la vida real es oriunda de dicho país europeo. Los resultados de su actuación fueron ampliamente celebrados por los críticos.

En este caso, Cruz tiene aparentemente muchas más posibilidades de victoria que Banderas, aunque ella misma perdió el Globo de Oro correspondiente ante Patricia Clarkson (“Sharp Objects”), quien se encuentra ahora nominada en la misma terna.

Los Premios del SAG tienen categorías televisivas de Mejor Reparto, pero estas incluyen solo series y no miniseries, lo que evita lamentablemente la inclusión de “Assassination”; si esto hubiera sido posible, Cruz estaría nominada en un rubro adicional en el que se encontrarían además el venezolano Edgar Ramírez (quien hizo del diseñador Versace) y el boricua Ricky Martin (quien interpretó al novio del modisto).

Por ese lado, si queremos extender más el asunto, es posible encontrar presencia latina en “Barry”, la comedia de HBO nominada como Mejor Interpretación de un Conjunto en una Serie Cómica, que no cuenta con hispano alguno en los puestos protagónicos, pero que incluye en su elenco al venezolano Alejandro Furth y al mexicoamericano Michael Irby, quienes no asistirán probablemente a la ceremonia.

---

PREMIOS DEL SAG

Cuándo: 27 de enero, 5 p.m. PT

Dónde: TNT/TBS