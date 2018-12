¿Quieres ir al cine? Estos son los estrenos del 21 de diciembre

A continuación, un listado analítico de las principales películas que se estrenan este fin de semana en Los Ángeles, con comentarios y tráilers.

AQUAMAN

Director: James Wan

Reparto: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman

Género: Superhéroes/Acción

Las películas basadas en los cómics de DC no han sido siempre buenas; de hecho, el personaje de Aquaman ya había aparecido en dos cintas anteriores (“Batman v Superman” y “Justice League”) que no fueron precisamente alabadas, lo que planteaba muchas dudas sobre su primera incursión como solista.

Es por eso que resulta tan grato y sorpresivo que esta entrega, centrada en un personaje que fue ridiculizado varias veces por su apariencia inofensiva y su trajecito anaranjado y verde, sea tan entretenida, lo que tiene que ver no solo con la actuación del aguerrido intérprete hawaiano Jason Momoa -quien saca completamente al personaje de los terrenos de la ‘blancura’ insustancial-, sino también con el notable trabajo de dirección de James Wan, un veterano del cine de terror independiente que aprendió cómo filmar escenas de acción en “Furious 7” y que le da al asunto entero un encantador estilo de film de aventuras de la vieja escuela sin dejar de lado el empleo masivo de efectos especiales y digitales que, esta vez, funcionan a la perfección.

BUMBLEBEE

Director: Travis Knight

Reparto: Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.

Género: Ciencia ficción/Acción

Es un fin de semana de sorpresas, ya que “Aquaman” no es el único estreno que impresiona por su calidad. El caso más inesperado es sin duda el de “Bumblebee”, un ‘spin-off’ de la saga de los Transformers que prometía ser un desastre en vista de los resultados de la saga principal y que, sin embargo, resulta absolutamente encantador.

En manos del director Travis Knight (“Kubo and the Two Strings”) y con la presencia estelar de la gran Hailee Steinfeld, nominada al Oscar por “True Grit”, la historia toma la sabia decisión de limitar el exceso proverbial de escenas de batalla que ha distinguido a la serie para darle mucho más espacio a los personajes y a las relaciones entre los mismos. No perjudica para nada que el relato esté ambientado a fines de los ’80 y que la banda sonora se encuentre llena de éxitos rockeros de la época.

MARY POPPINS RETURNS

Director: Rob Marshall

Reparto: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw

Género: Fantasía/Musical

La cuota familiar de la semana llega a través de esta fantasía musical que funciona como una secuela del clásico del cine de 1964, y que nos traslada al Londres de los años ’30 para contar lo que sucede cuando la mágica nana regresa al lugar donde conoció a los niños tras el desencadenamiento de una tragedia.

Fuera de su carácter indudablemente nostálgico y de que su simple nombre atraerá a una gran audiencia infantil, la cinta ha sido muy bien recibida por los críticos, quienes han celebrado en particular la actuación de la protagonista Emily Blunt, así como la banda sonora y los actos musicales que se presentan, aunque algunos han cuestionado su dependencia excesiva de la entrega original. Es importante destacar que el director es el mismo que hizo anteriormente el premiado musical “Chicago”.

COLD WAR

Director: Pawel Pawlikowski

Reparto: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc

Género: Drama

La gran industria hollywoodense ha dado en el blanco por partida doble esta semana, pero eso no debe llevarnos a dejar de lado al buen cine extranjero, representado ahora mismo de manera notable por “Cold War”, un excelente título que llega a nuestras salas con el antecedente de ser la apuesta polaca para el Oscar y que, de hecho, fue incluida hace unos días en la lista preliminar de nominadas dentro de la categoría de Mejor Película Extranjera, aunque los votantes de los Globos de Oro la ignoraron olímpicamente en sus respectivos anuncios.

Presentada a través de una espectacular fotografía en blanco y negro (sí, como “Roma”) y ambientada en la década de los ‘50, la cinta europea, que ha sido dirigida por el prestigioso realizador Pawel Pawlikowski (creador de “Ida”, que obtuvo el Premio de la Academia en el 2015), se siente realmente como una producción del pasado, lo que no es nada negativo para los que sabemos que el séptimo empezó mucho antes que los Transformers de Michael Bay. Pero sus méritos mayores se encuentran en el fascinante desarrollo de un atormentado romance entre dos artistas criados en medio del control soviético que parecen incapaces de encontrar la felicidad incluso cuando logran trasladarse al “paraíso” capitalista, y que llega hasta nosotros acompañado por inolvidables escenas musicales que parten del folklore tradicional y llegan hasta el jazz de la época.