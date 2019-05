Premian a Yalitza Aparicio en Los Ángeles antes de tomarse un descanso y retomar su carrera como actriz

Yalitza Aparicio regresó a Los Ángeles, después de la entrega del Oscar, y fue para ser premiada por sus contribuciones sociales gracias a su personaje en Roma.

La actriz mexicana acudió al California African American Museum, en donde la organización CAST le entregó varios reconocimientos.

CAST tiene como misión poner fin a la esclavitud moderna mediante la educación, la defensa de los derechos humanos y potenciando a los sobrevivientes del tráfico de personas.

En entrevista con HOY Los Ángeles, la nominada al Oscar se mostró agradecida y orgullosa por este homenaje.

“Me siento muy contenta que es por la película que se está recibiendo este reconocimiento, porque la película ha logrado que se pongan a la mesa varios temas que a veces se nos hacen tan común”, dijo Aparicio.

“Por tal razón, no nos ponemos hablar sobre eso pero en cambio las personas se están dando cuenta de que hay cosas que lo tenemos a la vista y que no queremos ver”.

¿A quién le dedicas este premio?

“A todas las personas que luchan por esos derechos, yo creo que ellos son los que se merecen este reconocimiento porque nos enseñan con el ejemplo que debemos hacer esto”.

Después de acudir a la entrega del Oscar, Yalitza ha viajado a varios países, en donde la han reconocido.

Incluso estuvo en la ONU en Ginebra, Suiza, donde habló sobre la importancia de los derechos de las empleadas domésticas a nivel mundial

No ha tenido descanso alguno, pero nos dice que muy pronto se tomará unas vacaciones.

“No, no he tomado descanso, yo esperaba tenerlo (después del Oscar) espero muy pronto lo tenga. Me siento muy contenta porque pues es un momento no solamente para mi sino para todas las personas que confían en mi porque este momento de darle voz a todos ellos”, expresó.

¿Qué sigue para tí después de aquí? ¿Vas a otros premios? ¿A descansar? ¿Retomarás tu carrera como maestra?

“Voy a descansar y voy a continuar con la actuación próximamente ya les estaré informando en qué proyectos”.

En la ceremonia, Yalitza también recibió un reconocimiento por parte de la ciudad de Los Angeles ya que con su personaje de Cleo ha ayudado que en Estados Unidos y México se abra el debate para mejorar las condiciones de vida de las empleadas domésticas.

“Para mi es un honor estar hoy con ustedes apoyando esta causa por la que tanto ha luchado la coalición para abolir la esclavitud y tráfico humano con sus siglas en inglés CAST.

“La película “Roma” pone en dialogo temas que no volteamos a ver quizás por costumbre. Gracias a estos debates se ha logrado un avance en el tema de los derechos de las y los trabajadores del hogar en distintos países.

“En el caso de México, ha tenido avances favorables y con el apoyo de cada uno de nosotros podremos cambiar muchas cosas. Necesitamos recapacitar y darnos cuenta del valor que tenemos, aunque sabemos que muchas veces por necesidad económica permanecemos en un lugar aunque estén abusando de nuestros derechos”, comentó Yalitza a la audiencia.

Ella está consciente que hay mucho por hacer en este tema, pero que el inicio luce prometedor.

Sabe que muchas personas la apoyan en su causa social y por eso a través de este medio les envía este mensaje de agradecimiento.

“Quiero dales muchas gracias por estar siempre conmigo, aquí estamos intentando mostrar la diversidad que tenemos, la riqueza cultural que tenemos y lo importante y talentosos que somos”., agregó.

Yalitza fue recibida y despedida entre aplausos de pie por parte de los asistentes.

En la noche, también se premiaron a otras personalidades que han contribuido a diversas causas sociales como la doctroa Linda Lopez, directora de la oficina de asuntos inmigratorios del alcalde Eric Garcetti y Avelino Tandag Reloj.

Este último sobreviviente de la trata de personas.

CAST ofrece servicios fundamentales a sobrevivientes de la trata de personas y moviliza a la comunidad para construir un futuro donde la esclavitud moderna ya no azote a nuestra ciudad y el mundo. www.castla.org