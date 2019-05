Omar Chaparro comparte su secreto de cómo ser feliz

Omar Chaparro, como cualquier persona, ha enfrentado situaciones difíciles en las que ha pensado en rendirse y tirar la toalla, pero en su camino por la vida ha disfrutado momentos y éxitos que lo han llevado a descubrir el secreto de felicidad que el 30 de mayo compartirá con el público regio.

Aderezada de buen humor e interactiva, el actor presentará en el Auditorio Pabellón M, su conferencia Retomar, con un toque de stand up.

"Es una conferencia diferente, no nada más es hablar, la gente no solamente se va a reír, va a conectar, pensar, se va a cuestionar y la idea es que al final del día se reinvente", explicó el actor, quien acaba de estrenar la película Pokémon: Detective Pikachu.

"Tenía cerca de 15 años dando la plática 'Camino a la Felicidad', luego escribí 'Retomar', ahora está recargada y la presenté por primera vez el año pasado, es una mezcla de comedy stand up con superación personal".

Su conferencia, agregó, es una fórmula para ganadores porque además de que los asistentes se van a reír mucho, se van a emocionar y buscarán ser mejores.

Retomar la escribió después de que un día despertó y se sintió agradecido.

"Obviamente he pasado situaciones complejas donde me he querido rajar. Pero me encontré en una situación de plenitud y prosperidad verdadera, estaba llorando de felicidad al ver que la vida me sonreía. Todo nació de ser agradecido".

Las herramientas que comparte en su conferencia, no las inventó él, las ha aprendido con los años.

"Todo empieza con la gratitud, hablo desde mi infancia, mi paso por la secundaria, las experiencias con mis padres. Todos cruzamos por los traumas de la secundaria, tenemos granos, espinillas, nos sentimos acomplejados y pasamos por una etapa de depresión".

A la altura de 'Pepe el Toro'

Ponerse a la altura del boxeador "Pepe el Toro", personaje que interpretó Pedro Infante en cine, le costó a Omar horas de entrenamiento en un ring, noquear sus inseguridades y esquivar las críticas del público.

Tras revelarse en redes sociales una fotografía del actor caracterizado del "Ídolo del Pueblo" en la película inspirada en sus canciones, le llovieron comentarios negativos.

"Creo que ha sido el reto actoral más grande que he tenido en mi carrera, tenía muchos nervios, más por el juicio que se dio en las redes sociales a mi persona, pero entendí que cuando se trata del más grande ídolo mexicano, nadie va a llenar sus zapatos".

"Tenía que ponerme a la altura de 'Pepe el Toro'. No siento que me parezco a Pedro Infante y eso no me dejaba dormir, estaba nervioso, obsesionado, fue una lucha contra mi persona hasta que empecé a confiar".

Reveló que en la historia él es un imitador con el alma de Pedro Infante.

En el rodaje descubrió que tiene en común con Pedro, el gusto por las mujeres.