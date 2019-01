Los críticos de Los Ángeles nombran a ‘Roma’ como la Mejor Película y así reaccionan Alfonso Cuarón y Yalitza Aparicio

La película “Roma” ganó dos premios más en la temporada de reconocimientos.

Y es que la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, en la edición número 44 de sus premios, nombraron a la cinta de Alfonso Cuarón como Mejor Película y Mejor Cinematografía.

El evento se realizó en el hotel InterContinental de Century City, a donde acudieron Cuarón y la protagonista de su película, Yalitza Aparicio.

“Me da mucho gusto por supuesto y una vez más me agrada que los periodistas, los críticos estén arropando a ‘Roma’ de esta manera por lo que significa”, dijo Alfonso Cuarón a Hoy Los Ángeles.

“Es un reconocimiento a una mayor diversidad en el cine y creo que esto se ha reflejado este año en el cine, las películas están siendo celebradas. Ya hacía falta el que las películas que se celebren sean de una mayor diversidad, de formas de hacer el cine pero mucho más importante una diversidad de personajes y las temáticas, culturas que tratan”, agregó.

Otros ganadores de la noche fueron Ethan Hawke como Mejor Actor por “First Reformed”, Olivia Coleman (“The Favourite”), Regina King (“If Beale Street Could Talk”) y Steven Yeun (“Burning”).

Mejor Director fue para Debra Granik (“Leave no Trace”).

Para Yalitza Aparicio el hecho que “Roma” y su actuación sigan siendo premiadas en diversos eventos es un orgullo para ella y toda la producción.

“Esto es increíble porque habla del buen trabajo que se hizo para hacer esta película”, comentó Aparicio.

Juan Manuel Navarro Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón (Juan Manuel Navarro) (Juan Manuel Navarro)

Como vives este momento de tantas premiaciones, tantos viajes, tantas portadas de revistas?

“Yo disfrutándola al máximo y más porque se que para muchas personas esto es como un aliento y es lo que me interesa, que ellos tengan esa esperanza de seguir adelante y alcancen sus sueños”.

Hace unos días se dio a conocer la noticia que en España se había pedido subtitular la película, a lo que Cuarón siempre estuvo en desacuerdo.

“La película estuvo subtitulada, yo no lo sabía, se lo comenté a Netflix y me apoyaron al 100 por ciento y es una cuestión simplemente de acercamiento a las culturas escuchando más”, expresó Cuarón, “a mi me fascina ver una película española y aprender los modismos españoles, me da una cercanía a los españoles de la misma manera si veo una película de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, una película argentina quizás hay unos modismos que no conocía y a partir de esa película los conozco.

“Me parece un poco absurdo que se necesite subtitular lo que ellos llaman el español, mexicano a España porque pues en realidad uno no necesita subtitular las películas españolas cuando se ven en México o en Latinoamérica, no es más que una cercanía cultural que debemos tener”.

“Roma” tiene 7 nominaciones en los BAFTA y se espera que en el Oscar consiga varias de ellas.

“Estoy muy contento de todas las nominaciones pero eso ya no depende de uno, uno hace la película y espera lo mejor”, indicó el cineasta, “estos reconocimientos una vez más lo que le da más valor a otras películas que he tenido nominadas es justamente eso, es una ventana para estos públicos, esta crítica sobre todo de habla inglesa, una ventana también a unos personajes y a una cultura mexicana”.

Yalitza en la alfombra de los premios de los criticos de LA Yalitza en la alfombra de los premios de los criticos de LA SEE MORE VIDEOS

Por ahora, tanto Cuarón como Yalitza siguen disfrutando de los reconocimientos que les están haciendo a nivel mundial.

Qué sigue para ti después de la promoción de “Roma”?

“Aún no se, no se me ha presentado otra oportunidad pero yo estoy feliz con lo que se venga”, agregó Aparicio.

La producción “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ganó como Mejor Animación y “Burning” y “Shoplifters” empataron como Mejor Película Extranjera.

Hannah Beachler de “Black Panther” se llevó el reconocimiento a Mejor Diseño de Producción.