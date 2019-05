La estrella de Harry Potter, Elijah Wood, conquista a la comarca

Además de destruir un anillo en un volcán, Elijah Wood tiene otras metas fijadas, como dirigir, algo que reveló ayer en una presentación ante sus fans en la Conque 2019.

El actor llenó el Teatro Metropolitano del Querétaro Centro de Congresos con mil 300 fans de la saga El Señor de los Anillos, que estelarizó como el hobbit Frodo.

Con calma, el actor pasó 45 minutos de cuestionamientos por parte de la gente, algunos caracterizados con orejas puntiagudas y capas, e incluso una chica con disfraz de dragón, que quisieron saber lo qué hay detrás del histrión.

"Frodo en la comarca queretana fue el título de su charla.

"Nunca he dirigido un filme y me encantaría, es algo que no está terminado en mi vida porque estoy insatisfecho de no haberlo hecho", confió al ser cuestionado sobre su deuda artística consigo mismo.

Al contar con una carrera que comenzó como actor infantil, Wood pudo hablar de su participación en Volver al Futuro y otras cintas adoradas por los presentes, pues se declaró fan de la cultura del cómic.

"Crecí con películas de horror, ciencia ficción y fantasía, soy un coleccionista y juego juegos de video. Soy un 'geek' a tiempo completo", contó, para llevarse las palmas y ovaciones de los presentes.

El público se identificó cuando expresó que también desea formar parte de alguna cinta de Star Wars, saga de la que es fanático.

Además de fan, Wood reconoció que si algo lo describe es ser un entregado a las historias, sea en cine o televisión, pues no encuentra diferencias fundamentales entre ambas.

Pese a que se dijo honrado por su participación en El Señor de los Anillos, Wood compartió que hubo momentos donde temió ser encasillado, a lo que atribuyó su ritmo de trabajo.

"Tengo la idea de que si eres conocido por algo, es difícil que te perciban como algo más. Decidí seguir trabajando en tantas cosas como fuera posible para que esa sombra no estuviera sobre mi carrera mucho tiempo", compartió.

Los fans más apasionados a sus filmes lo hicieron contar cómo fue su audición por video para quedarse con el rol de Frodo, al igual que sus momentos favoritos del rodaje en Nueva Zelanda.

"Cualquier momento en que estábamos juntos como la hermandad era lo más divertido. Cuando filmábamos escenas de la comunidad del anillo nos acostumbramos a estar juntos", recordó.

Tras sincerarse con la gente, Wood se tomó una selfie con su nueva comarca.

"Tuve lo mejor de ambos mundos. Siempre estaré asociado con el personaje (Frodo) y no me molesta porque fue de las mejores cosas de mi vida, pero hago otras", dijo Wood.