Estos son los mexicanos que la Academia ha invitado a que formen parte del organismo

Los mexicanos Marina de Tavira, Héctor Bonilla, Bruno Bichir, Dolores Heredia y Yareli Arizmendi figuran en la lista de invitados a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias y Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), que otorga el Óscar.

"Estoy muy feliz de compartir este honor con actrices mexicanas como Dolores Heredia y Ofelia Medina, con la increíble diseñadora de vestuario Anna Terrazas, con la documentalista Lucía Gajá y con la diseñadora de producción Bárbara Enríquez", indicó de Tavira, y quien este año fue postulada al galardón como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Roma.

Marina externó su beneplácito porque la AMPAS diera a conocer que este 2019 el 50 por ciento de los 842 convidados a sumarse a sus filas son mujeres.

"Es importante que se reconozca el trabajo que las mujeres han venido haciendo desde hace años en la industria cinematográfica y creo que la Academia lo demuestra con esta decisión", puntualizó De Tavira.

La primera actriz Ofelia Medina (Frida, Naturaleza Viva), el sonidista de Roma, Sergio Díaz y la autora de De La Calle, Marina Stavenhagen, también fueron incluidos en la lista.

"Me da muchísimo gusto, estoy muy contenta, mi amigo Demian Bichir me lo comentó y me dio muchísimo gusto", expresó Medina

Los nombres de ganadoras previos del Óscar, como las cantantes Adele y Lady Gaga, así como los histriones Tom Holland, Jamie Bell, Sterling K. Brown y Claire Foy, también fueron anunciados.

Con información de Lorena Corpus.