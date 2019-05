Es Gael García Berrnal un hombre de mundo

Gael García Bernal es un apasionado de la historia.

Le encanta comentarla, leer y adentrarse en ese mundo, pues satisface las aspiraciones antropológicas que algún día tuvo.

No es casualidad que haya aceptado, como actor, proyectos relacionados con personajes históricos: Diarios de Motocicleta, Fidel, Museo, Neruda...

Pero si hay un tema que considera importante es la migración, parte medular de su próxima serie, Hombre, ahora en producción.

"Es el gran tema concreto de la humanidad porque conlleva un montón de cosas. Se habla de religión, medio ambiente, derechos humanos, derechos de las familias y de muchas cosas con el tema migratorio", dijo, en entrevista telefónica.

Hombre, creada por Jonás Cuarón (Desierto), se centra en Marcos Osuna (García Bernal), un padre de familia que vive como indocumentado en EU.

Cuando su esposa es detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hará todo lo posible por recuperarla.

Agencia Reforma Gael García Bernal Gael García Bernal (Agencia Reforma) (Agencia Reforma)

"Ha ido muy bien, seguimos haciéndola y tendré más que decir cuando estemos más entrados en materia", agregó.

Cuarón dirige el piloto, que cuenta con actuaciones de Marisé Álvarez, Greg Grunberg, Pepi Sonuga y Adriana Santos. García Bernal es productor ejecutivo del proyecto, para la cadena Showtime, aún sin fecha de estreno.

Por otro lado, el también cineasta, quien encabezará una proyección especial de su película Chicuarotes el 20 de mayo en el Festival de Cannes, fue elegido por Corona para encabezar su nueva campaña.

Asegura que aceptó la propuesta de la cervecera porque promueve y enaltece la historia de México. Además, en el comercial se cuenta la evolución del País en relación con la bebida.

"Está muy bonito todo lo que están haciendo con el mural (en una de las paredes de la planta ubicada en la Colonia Granada) y con esta apropiación del espacio que tienen como para utilizarlo en una manifestación muy clásica mexicana.

"Y acompañarlo con un comercial muy interesante, muy bien hecho, de un poco de la historia de Corona y México, de la relación entre ambos, siendo una de las marcas que más ha durado y sobrevivido a las escaladas y los toboganes de la vida. Además de que me gusta la cerveza", expresó.

Resaltó la importancia de que intérpretes y marcas hagan un repaso de la historia de países como México, que vive un momento en el que existe plena conciencia de las fallas y los retos futuros.

"Es muy emocionante, es el momento álgido para seguirle dando vuelo a lo que ha sido nuestra historia, a desmitificarla también, a enterarnos de qué es aquello, a no desconocerla o no aceptar que hoy estamos mejor que antes. Eso sería totalmente ridículo. Sería negar todos los avances que ha habido, sobre todo, en derechos humanos.

"Pero desmitificarla conlleva también eso, que no haya lugar para un espacio nacionalista que plantea que el pasado fue mejor que el presente, uno mitológico y completamente construido. El futuro es nuestro. Hay que actuar y ponernos a observar nuestro planeta", manifestó.

"Existe un público grande que va a ver estas películas (del Ariel). Hay gente que las ve cuando viajan alrededor del mundo, es lamentable que no se le dé apoyo (al cine nacional)", dijo Gael.