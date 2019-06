¿Quieres ir al cine? Estos son los estrenos del 7 de junio

A continuación, un listado analítico de las principales películas que se estrenan este fin de semana en Los Ángeles, con comentarios y tráilers.

DARK PHOENIX

Director: Simon Kinberg

Reparto: James McAvoy, Jennifer Lawrence, Sophie Turner

Género: Superhéroes/Acción

Esta nueva entrega de la saga cinematográfica de los X-Men tenía el gran reto de cerrar de manera adecuada una etapa completa de una serie que ha tenido momentos realmente brillantes, pero también títulos decepcionantes, como fue el caso del anterior, “Apocalypse”.

En ese sentido, “Dark Phoenix” se ha convertido en una estocada al corazón para la mayoría de los críticos profesionales que esperaban una conclusión digna, aunque nosotros gozamos con la sencillez de la historia, la escenas de combate, el uso de los efectos especiales y la presencia de la divina Sophie Turner, sin que eso nos haya impedido notar las tremendas limitaciones de los diálogos y la falta de contundencia emocional de situaciones decisivas que merecían un mejor tratamiento.

PAPI CHULO

Director: John Butler

Reparto: Matt Bomer, Alejandro Patiño, Elena Campbell-Martínez

Género: Comedia dramática

No todos los gringos nos quieren deportar. Eso es al menos lo que parece querer decir esta discreta pero encantadora comedia, en la que un ‘hombre del tiempo’ gay que se encuentra deprimido decide ‘alquilar’ la presencia de un jornalero mexicano para que le haga compañía.

Esto no pretende ser una historia de seducción, sino una sobre los estragos que genera la soledad y la posibilidad que se establezca una amistad auténtica entre dos personas de distintas culturas que no hablan realmente el idioma manejado por la otra. Pese a que las situaciones que se muestran son muchas veces incómodas, lo que se narra no se sale nunca de control y termina convirtiéndose en una experiencia que, sin ser memorable, resulta grata, sobre todo por la gran actuación de Bomer.

THE SECRET LIFE OF PETS 2

Director: Chris Renaud, Jonathan Del Val

Voces: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Harrison Ford

Género: Animación

La oferta de películas dirigidas a los niños parece haberse vuelto más inusual que de costumbre, por lo que cualquier producción de esta clase tiene el potencial de atraer a multitudes ansiosas de complacer a sus integrantes más pequeños.

Eso es lo que sucederá probablemente con esta secuela de una popular cinta del 2016 en la que se mostraba lo que sucedía supuestamente con las mascotas caseras una vez que sus sueños salían de casa, aunque el consenso de la crítica está siendo mucho menos positivo que el de la entrega original, aludiendo a la supuesta falta de aportes novedosos de la nueva historia y a su aparente incapacidad para interesar realmente a los espectadores que no sean muy chicos.

LATE NIGHT

Directora: Nisha Ganatra

Reparto: Emma Thompson, Kaling, Max Casella

Género: Comedia

Con el fin de defenderse de quienes la acusan de ser “una mujer que odia a las mujeres”, la legendaria conductora de un popular programa nocturno de televisión contrata a una joven escritora que no está aparentemente preparada para el trabajo.

Pero cuando le avisan que sus ratings han bajado mucho y que el show se cerrará, la presentadora pone a prueba a la inexperta guionista para que le otorgue nuevamente vigencia y la salve del desastre. Según los entendidos, los resultados son muy eficientes, gracias sobre todo a las virtudes del reparto y a la capacidad del guion para generar a la vez risas y momentos emotivos.