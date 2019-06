¿Quieres ir al cine? Estos son los estrenos del 21 de junio

A continuación, un listado analítico de las principales películas que se estrenan este fin de semana en Los Ángeles, con comentarios y tráilers.

TOY STORY 4

Director: Josh Cooley

Voces: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts

Género: Animación/Familiar

La tercera entrega de “Toy Story” concluía aparentemente la saga de manera más que satisfactoria, por lo que una cinta adicional parecía innecesaria. La buena noticia es que, sin resultar imprescindible, esta cuarta aventura es realmente buena.

Los personajes principales ya tienen ganado nuestro cariño, y se agregan otros que, como suele suceder en los trabajos de Pixar, se encuentran adecuadamente desarrollados. Pero los principales ganadores aquí son una historia que maneja las emociones con dignidad y que cuenta con mucho más humor que las anteriores películas, así como una puesta en escena espectacular que alcanza un realismo nunca antes visto en las obras de animación computarizada.

CHILD’S PLAY

Director: Lars Klevberg

Reparto: Gabriel Bateman, Aubrey Plaza, Mark Hamill

Género: Terror/Comedia

Al ser un ‘remake’ de una cinta de culto, no contar con la aprobación de su creador original -Don Mancini- ni la voz eterna de su villano -Brad Dourif- y alterar radicalmente la mitología del protagonista, que deja ahora de ser un muñeco poseído, este film se exponía de antemano a toda clase de cuestionamientos.

Habrá que ver cómo le va con la audiencia, pero la buena noticia por el momento es que los resultados son mucho mejores de lo que se esperaba; y no necesariamente por la voz de Mark Hamill (el nuevo Chucky), sino porque el guion se toma el trabajo de desarrollar bien a los personajes, los comentarios con la obsesión que tenemos por la tecnología son de lo más pertinentes y, por supuesto, nada de lo que haga la increíble Aubrey Plaza (que hace de la mamá soltera del niño que recibe el muñeco) puede ser malo.

NIGHTMARE CINEMA

Directores: Alejandro Brugués, Joe Dante, Mick Garris, Ryūhei Kitamuray David Slade

Reparto: Mickey Rourke, Richard Chamberlain, Eric Nelsen

Género: Terror

Las películas que funcionan como compendios de cuentos de terror llaman siempre la atención de los fans del género, pero suelen tener tanto propuestas buenas como malas, con la excepción de la primera “Creepshow” (1982), cuya excelencia no ha podido ser alcanzada hasta ahora.

Por su lado, “Nightmare Cinema”, que se estrena de manera simultánea en salas limitadas y VOD, cae en la ruta esperada, aunque no deja nunca de ser entretenida y posee siempre valores de producción elevados a pesar de que cada uno de sus cinco episodios ha sido dirigido por un cineasta distinto. Nos gustaron particularmente el segmento dirigido por el argentino Antonio Brugués (“Juan of the Dead”) -que es extremadamente dinámico pese a basarse en el cliché de los jóvenes acosados en el bosque por una fuerza malévola- y el que fue encomendado al japonés Ryuhei Kitamura (“Versus”) -un delirio irreverente de ‘gore’ explosivo desarrollado en un convento religioso-.

WILD ROSE

Director: Tom Harper

Reparto: Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo

Género: Drama/Musical

Ya tuvimos hace poco el celebrado ‘remake’ de “A Star is Born” con Lady Gaga y Bradley Cooper, y ahora, el asunto asume un estilo mucho más independiente gracias a la producción británica “Wild Rose”.

La joven cantante de la vida real Jessie Buckley interpreta a Rose-Lynn, una mujer que anhela convertirse en estrella de la música country pero que se enfrenta a la vez a un pasado que la colocó en prisión y a la necesidad de encargarse de sus dos hijos pequeños. Los críticos están entusiasmados con la actuación de Buckley, quien, para más señas, aparece también en la celebrada miniserie “Chernobyl”; y algunos de ellos han llegado ya a incluir el título en su lista de mejores películas del 2019.