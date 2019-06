Prepara Tarantino secuela de 'Django' con 'El Zorro' incluido

Quentin Tarantino prepara una secuela de la cinta Django Sin Cadenas.

De acuerdo al portal Collider, el realizador eligió a Jerrod Carmichael para coescribir la película que reunirá a los personajes Django y el Zorro, basada en la serie de cómics "Django/Zorro", publicada en 2014.

La historia tendrá lugar años después de los eventos de Django, quien ejerce como cazarrecompensas en los estados del oeste de EU, luego de que le dieran una orden de arresto.

Después de poner a salvo a su esposa, Broomhilda, cerca de Chicago, se encuentra por casualidad con Diego de la Vega, el Zorro, y pronto se siente fascinado por este personaje inusual, que también puede enfrentarse a él mismo en una pelea.

No pasa mucho tiempo antes de que Django se convierta en el "guardaespaldas" de Diego y se una a él en una misión para liberar a los indígenas locales de la esclavitud.

La noticia del proyecto surgió por primera vez después del hackeo de Sony en 2014, que reveló varios intercambios de correo electrónico entre Tarantino y la entonces jefa de Sony, Amy Pascal, en el que el cineasta dijo que podría ser muy divertido unir a ambos personajes.

Aunque no está claro si el proyecto Django / Zorro está a cargo de Sony, estudio se hizo cargo del lanzamiento internacional de Django...

Durante el Festival de Cannes, Tarantino lanzó su última producción Once Upon a Time ... in Hollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Se desconoce si Quentin Tarantino dirigirá la cinta.