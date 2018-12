¿Por qué 'Roma' es la cinta favorita de Barack Obama?

A pocos días de que concluya el 2018, Barack Obama compartió con sus seguidores en redes sociales lo que, en su opinión, fue lo mejor del cine, y en su selección incluye a Roma, del mexicano Alfonso Cuarón.

"Continúo con una tradición particular de compartir mi lista de fin de año. Esto me brinda un momento para detenerme y reflexionar en torno a este 2018 a través de libros, filmes y la música que me hizo pensar, que me inspiró o simplemente me encantó", escribió el ex Presidente de Estados Unidos en Facebook.

En el rubro cinematográfico, el político enumera en orden alfabético 15 producciones, en las que, además de Roma, figuran Anihilación, Black Panther, El Infiltrado del KKKlan y Shoplifters.

En cuanto a música, Obama compartió 22 canciones, entre las que destacan "Every Time I Hear That Song", de Brandi Carlile; "Bad Bad News", de Leon Bridges; "Could've Been", de H.E.R; "I Like It" de Cardi B (feat. Bad Bunny y J Balvin), y "Make Me Feel" de Janelle Monae.

La selección más amplia, sin embargo, fue de libros, en el que figura como su "obvio favorito" Becoming, escrito por su esposa, Michelle Obama.