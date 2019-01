Natalie Portman sigue alejada de la norma

Ha dado vida a niña que se enamora de un brutal sicario a sueldo (El Perfecto Asesino), a una valiente princesa de la saga Star Wars y a una de las mejores bailarinas del mundo (El Cisne Negro).

Ahora, la calidad de ganadora del Óscar de Natalie Portman se ilumina a todo lo que da como una diva del glam rock en la cinta Vox Lux: El Precio de la Fama, que se estrena con este nombre en Latinoamérica.

"No sé si me comí al escenario, lo que sé es que tuve que creerme el momento de estar sobre la tarima, de verme ante el público. Es difícil... no lo vi nada accesible ni fácil.

"Hay que tener mucho temple y muchas ganas de expresarse para no caer en el pánico. Además, la música de Sia me encantó", cuenta la actriz, quien canta de verdad en su papel de la estrella musical Celeste.

La historia de este luminaria ficticia arranca cuando compone una canción para expresar el dolor de su comunidad ante el tiroteo escolar ocurrido en New Brighton, del cual ella fue la única sobreviviente.

Acompañada de su hermana Eleanor, dicho tema se vuelve un hit radiofónico, dando vida a la leyenda de Celeste Montgomery, quien deberá sobrellevar el éxito a la vez que carga frustraciones emocionales.

"Poco a poco vamos descubriendo los dolores internos de Celeste y sabremos cómo es y por qué se comporta de una forma tan compleja, como si no le importara nada, a primera instancia. Es una mujer difícil, sensible y sobre todo, con un caparazón muy duro", apunta Portman en entrevista.

Dirigida por Brady Corbet (Funny Games), el drama musical aborda las relaciones tóxicas entre la cantante y su mánager, interpretado por Jude Law, y su hermana Eleanor (Stacy Martin).

Celeste consume drogas y alcohol sin freno, y su existencia engloba infinidad de caprichos. Dividida en dos capítulos, más un preludio y un final, la película contiene canciones interpretadas por Portman y Raffey Cassidy, quien da vida a la diva glam de pequeña.

Estos temas fueron creados y producidos por Sia especialmente para la cinta, que llega hoy a México. "La música es un personaje vital en el desarrollo de la historia y creo que Natalie y Sia se entendieron muy bien al momento de la concepción de los temas".

"Natalie generó una simbiosis muy particular entre la actriz que es y la cantante que no ha querido explotar, porque se come al escenario", señala Corbet, quien también cuenta con una carrera como actor.