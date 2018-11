Muere el célebre guionista William Goldman, doblemente premiado en el Oscar

El ganador del premio de la Academia en dos ocasiones, William Goldman, falleció este viernes a los 87 años debido a una neumonía, que se sumó al cáncer de colon que padecía.

Así lo informó Jenny, hija del cineasta, quien también aseguró que estuvo rodeado de familiares y amigos durante su enfermedad, mismos que se han manifestado tras su fallecimiento.

Incluso, el guionista y cineasta Aaron Sorkin -responsable de éxitos como “The Social Network”- llamó a Goldman un mentor. "Era el decano de los guionistas estadounidenses y generaciones de cineastas continuarán caminando tras sus huellas", dijo Sorkin en un comunicado.

Y es que el escritor estadounidense supo plasmar en la pantalla los vericuetos periodísticos del caso Watergate, que terminó con la dimisión del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el 8 de agosto de 1974.

Goldman se hizo acreedor del premio de La Academia por la cinta “Butch Cassidy and the Sundance Kid (” (1969), con Robert Redford y Paul Newman, y “All the President’s Men” (1976), donde repite Redford y coprotagoniza Dustin Hoffman.

Durante su trayectoria sumó diversos fans gracias a su maestría en la narrativa y su amor infinito al cine. Asimismo, escribió novelas como "The Princess Bride" y "Marathon Man", además de obras de teatro y crítica cinematográfica.