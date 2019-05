Los famosos de ‘Star Wars’ lamentan la muerte de Peter Mayhew, el inolvidable Chewbacca

Esta tarde, la familia del actor británico Peter Mayhew, nacionalizado estadounidense desde el 2005, anunció de manera sorpresiva el fallecimiento del legendario intérprete de Chewbacca a los 74 años de edad.

El representante más conocido de la saga que se ha manifestado ante lo ocurrido a través de las redes sociales es Mark Hamill, el eterno Luke Skywalker, quien usó la cuenta de Instagram que le pertenece para expresar su tristeza.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2