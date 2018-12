John Cena se enfrenta a los robots más populares en la brillante ‘Bumblebee’

Ha sucedido lo inesperado: en lugar de llegar a los límites abismales de bajeza que muchos imaginaban debido a que es un ‘spin-off’ de la cuestionada saga cinematográfica de “Transformers”, la nueva cinta “Bumblebee” es no solo la mejor de esta serie, sino también una película cuyo incuestionable nivel la lleva ahora mismo a tener un impresionante 93% por ciento de aceptación en el influyente portal Rotten Tomatoes, pese a que se estrena recién este viernes.

“Hacer cine es un proceso largo en el que se pone mucho tiempo y esfuerzo, y el mejor premio que puedes tener es que la audiencia disfrute de lo que has hecho”, le dijo a HOY Los Ángeles John Cena, quien figura en el reparto principal de la producción. “Hemos hecho funciones de prueba en varios países y todos los resultados han sido positivos, por lo que sabemos ya que llegamos con muy buenos antecedentes”.

Cena, que hasta hace poco era básicamente conocido por sus participaciones estelares en eventos de WWE (World Wrestling Entertainment), ha venido ganando tracción en una carrera fílmica que no se inició de manera prometedora, pero que últimamente viene dándole satisfacciones como la de esta cinta y la obtenida con la reciente comedia “Blockers”.

“Esa es la idea; amo lo que hago, y si la gente está feliz con las historias en las que participo, la satisfacción es mayor”, retomó. “Cuando era muy joven, probé suerte en el mundo del cine, pero a pesar de que yo provenía de una disciplina relacionada a la ‘performance’, la experiencia no me gustó, porque los rodajes se me hacían muy largos; sin embargo, ahora que he madurado más y soy menos impaciente, me doy cuenta de que es necesario invertir tiempo para crear algo que valga la pena”.

Cena estaba obviamente familiarizado con las películas de “Transformers” y asegura haber visto todas las entregas anteriores, aunque reconoce que esta es particularmente interesante porque se trata de “una redefinición de ese universo que maneja una perspectiva inusual” para la franquicia, en el sentido de que, para empezar, nos encontramos ante una “historia de orígenes” que no requiere de un conocimiento previo de la serie.

Nuestro entrevistado se sintió interesado en el aspecto cambiante de su personaje, Jack Burns, un militar que al comienzo del film es el opositor mayor de Bumblebee y de su joven aliada humana, Charlie (Hailee Steinfeld), pero que va cambiando poco a poco de opinión y que, además, es capaz de mostrarse divertido, lo que le permitió al actor y luchador emplear recursos cómicos ya vistos y celebrados en “Blockers”.

“Llegué al set con la idea de que Burns iba a ser completamente serio, pero durante las tomas alternativas que se hacían, yo bromeaba mucho con el equipo de filmación, lo que llevó al director Travis [Knight], que es muy astuto, a usar cosas que decía para incorporarlas a la película, aunque con algunas modificaciones, porque mis chistes podían ser inapropiados para la clasificación PG-13 que se buscaba”, recordó el intérprete.

Cena solo tiene palabras de elogio para Steinfeld, la muchacha que interpreta el rol principal y que ha venido causando sensación desde que fuera nominada a un Oscar por su papel en “True Grit” (2010), que se filmó cuando ella tenía solo 14 años. “Al leer el guion, sabía que esto solo podría funcionar si la relación entre Bumblebee y Charlie estaba bien desarrollada, y me di cuenta de que estaba ante algo especial durante el rodaje, cuando vi que Hailee era capaz de desarrollar una conexión especial con algo que en el set era básicamente un palo que tenía ojos”, dijo nuestro interlocutor, refiriéndose al hecho de que el robot extraterrestre se construyó en posproducción sobre la base de efectos digitales. “La gente quizás no entiende lo difícil que es lograr algo así, pero lo que se ve es una prueba contundente de la clase de actriz que es ella”.

Otro elemento distintivo de “Bumblebee” es su ubicación temporal, ya que se desarrolla en 1987, lo que le permite contar con una gran banda sonora llena de éxitos rockeros de esa década, mientras que Charlie luce varias camisetas con los logos de bandas ahora clásicas.

“Me gustó mucho verla paseándose con un walkman, así como apreciar el uso de toda la tecnología vieja”, comentó Cena, que tenía 10 años en el ’87. “En esa época, a mí me gustaba más el rap que hacía gente como Run DMC, Beastie Boys y Big Daddy Kane, pero sé que las canciones que están en la película sirven para establecer determinadas conexiones emocionales”.