John C. Reilly retoma la animación inteligente con la esperada ‘Ralph Breaks the Internet’

Se ha hecho conocido básicamente por su participación en películas de acción real como “Step Brothers”, “Magnolia” y “Chicago”; pero John C. Reilly, que es también uno de los actores más carismáticos y queridos de la pantalla contemporánea, ha interpretado de vez en cuando las voces de personajes animados.

Esto sucedió ya en “9”, “Sing” y, por supuesto, “Wreck-It Ralph”, la recordada cinta del 2012 cuya secuela se estrena mañana en salas de todo el país y en la que Reilly vuelve a asumir la personalidad de un fortachón de videojuego tan torpe como bien intencionado.

“Volver a interpretarlo fue como reunirse con un viejo amigo, pero significó también reencontrarme con [la coprotagonista] Sarah Silverman”, le dijo el simpático actor a HOY Los Ángeles durante una reciente entrevista. “En la primera película nos estábamos conociendo y tratando de desarrollar la relación entre nuestros personajes, pero ahora nos podíamos dar el lujo de expandir esa misma historia”.

Tal y como sucedió en la primera cinta, Reilly insistió en grabar sus partes al lado de Silverman, lo que es altamente inusual en las producciones animadas, donde se suele encontrar a los intérpretes vocales por separado dentro de las cabinas de audio. “Cuando improvisas, es muy importante tener a la otra persona a tu lado, y esta vez lo hicimos muchas veces, pese a que teníamos un guion escrito por [el también codirector] Phil Johnston, porque queríamos hacer que el otro se riera”, describió el actor.

“Siento que hay películas animadas que no tienen alma, justamente porque los participantes grabaron por separado, sin mirarse a los ojos”, agregó. “Yo hago mi mejor trabajo cuando puedo reaccionar a lo que hacen mis compañeros, y es por eso que desde la primera película insistí en que teníamos que hacer esto de otro modo”.

Ralph es un personaje evidentemente ficticio, por lo que valía la pena preguntarle a Reilly por el modo en que estableció una conexión con él. “La gente tiene una idea sobre mí que proviene de mi trabajo, sin saber que hay otras facetas de mi personalidad; y en eso creo que me parezco a Ralph, que al inicio [de esta saga] era visto simplemente como el tipo malo del juego, cuando en realidad tiene un gran corazón”, explicó.

“Me gusta lo leal que es y lo humano que resulta debido a esa clase de inseguridades que todos tenemos de vez en cuando”, prosiguió. “En la presente historia, tiene que lidiar con problemas en su relación de amistad y con el rechazo, porque aunque esto es una fantasía, nuestra intención principal era que, además de ser algo entretenido, tuviera un aspecto sentimental que permitiera que el público se identificara con lo que estamos contando”.

Hay un momento particularmente llamativo del film en el que Ralph se enfrenta con desconcierto a la serie de comentarios negativos que reciben los videos que se encuentra haciendo con el fin de conseguir el dinero necesario para comprar el timón descontinuado del juego en el que participa el personaje de Silverman. Como Reilly es tan adorado por la audiencia, imaginamos que nunca se ha enfrentado a una situación semejante.

“He trabajado duramente toda mi vida y creo que he hecho papeles muy distintos, lo que hace que la gente disfrute lo que hago”, reconoció. “Pero nadie que se encuentra bajo el ojo público es inmune a las cosas malas que se puedan decir, aunque como yo no estoy metido en las redes sociales -porque no uso ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram-, ignoro afortunadamente todas esas cosas”.

El calendario que termina ha sido muy positivo para Reilly, que estuvo ya en “The Sisters Brothers”, un ‘western’ que no obtuvo buenos resultados de taquilla pero sí de crítica; y además de “Ralph” (a la que le irá sin duda muy bien en las salas), el mismo intérprete tendrá dos participaciones estelares en dos estrenos de fin de año con un alto perfil: “Stan and Ollie”, donde hará del legendario comediante Oliver Hardy, y “Holmes and Watson”, donde se pondrá en la piel del ayudante inseparable de un famoso detective.

“Es increíble cómo se han juntado todas esas películas; me emociona mucho tener proyectos tan distintos en una misma temporada”, retomó. “Claro que, después de esto, voy a tener que esconderme por un par de años para que la gente empiece a extrañarme”.