James Wan toma con éxito las arriesgadas riendas de ‘Aquaman’

La nueva cinta de “Aquaman”, que se encuentra ya en cartelera, llama la atención por su inesperada originalidad, lo que le debe mucho al director a cargo, James Wan, ampliamente conocido por su trabajo en títulos tan celebrados como “Saw”, “Insidious”, “The Conjuring” y “Furious 7”.

“Quería hacer una película de aventuras más que una cinta tradicional de superhéroes, algo que se sintiera como una historia de fantasía que transcurriera en el planeta Tierra y que incluyera a varias locaciones, pero que presentara a la vez a un lugar que se encuentra prácticamente ante nuestras narices pero que no sabemos que existe”, le dijo el realizador a HOY Los Ángeles en alusión a su recreación de la Atlántida, de donde procede el protagonista.

“Ya he hecho muchas películas, pero esta lleva las cosas a un nuevo nivel en términos creativos que, sí, pueden compararse a ‘Avatar’, ‘Lord of the Rings’ y ‘Star Wars’, películas que siempre he adorado y que se basaban en la creación de mundos completamente novedosos”, agregó.

En ese sentido, uno de los retos mayores para él fue “buscar formas originales de presentar un reino subacuático completamente único que debía despertar en cualquier espectador el deseo de visitarlo por lo mágico que resulta”. “La razón principal para aceptar este trabajo fue la implementación visual de una Atlántida que debía ser emocionante y fabulosa;, enfatizó.

Wan fue reconocido inicialmente por su labor en cintas taquilleras de terror; pero “Furious 7” lo metió con éxito en los terrenos de la acción desenfrenada. “Lo más importante que aprendí de esa película fue cómo crear un tono narrativo realmente divertido, porque eso es algo que le gusta mucho al público”, afirmó. “Y es algo que se puede aplicar tanto a pequeñas cintas independientes de horror como a superproducciones como esta”.

El cineasta de origen malasio se siente también muy orgulloso de haber trabajado con Jason Momoa. “En el pasado, la gente se burlaba mucho de Aquaman y no le daba un lugar de mucho respeto en el mundo de los cómics, pero todo eso se acabó cuando Jason fue contratado para interpretarlo”, aseguró, en referencia a la elección hecha por el también director Zack Snyder hace varios años, ya que el personaje a manos de Momoa ha aparecido en dos cintas anteriores, “Batman v Superman” y “Justice League”.

“Mi labor aquí fue encontrar el lado amable de Jason, porque a pesar de su imagen dura, se trata de una persona muy carismática y divertida”, agregó el realizador. “Eso era también importante porque no queríamos que Aquaman fuera un personaje unidimensional, y lograrlo requirió mucho trabajo de guion”.

Finalmente, no hay que pasar por alto el hecho de que “Aquaman” tiene al frente a una estrella de origen hawaiano y que se encuentra comandada por un cineasta nacido en Malasia.

“Creo que las cosas están cambiando en este negocio y que Hollywood viene tomando pasos importantes para hacer películas que sean más inclusivas y consideradas con las diferentes comunidades que existen”, dijo Wan. “Eso es algo positivo, porque el mundo es un lugar muy grande y estas películas deberían poder hablarle a todos y no a un grupo limitado de personas”.