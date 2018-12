Hugo Weaving regresa a la acción en la espectacular ‘Mortal Engines’

Hace poco, Hugo Weaving, conocido por su inolvidable papel del Agente Smith en las cintas de “The Matrix” y por el de Elrond en la saga cinematográfica de “The Lord of the Rings”, anunció que no quería participar más en esta clase de superproducciones.

Sin embargo, desde el próximo 14 de diciembre, el mismo actor anglo-australiano regresa a la pantalla grande como uno de los protagonistas de “Mortal Engines”, una multimillonaria y espectacular adaptación de un popular libro para jóvenes. “Siempre hay excepciones, porque sigo pensando lo mismo y trabajando básicamente en películas pequeñas en Australia”, nos dijo durante una reciente entrevista. “Lo que no me interesa tanto es repetir lo mismo una y otra vez”.

“Esto me cayó de la nada, y me interesó porque presentaba un mundo nuevo que nunca habíamos visto, porque estaba dirigido a una audiencia juvenil y porque mi personaje se muestra originalmente como un héroe romántico que va revelando poco a poco sus verdaderas intenciones”, agregó el actor en alusión a Thaddeus Valentine, quien se encuentra al mando de una versión móvil y obviamente futurista de la ciudad de Londres.

Pese a que se ha hecho conocido por participar en filmes de fantasía y de ciencia ficción, Weaving asegura que no son eso los que más le gustan. Para probarlo, nos mostró su lectura del momento: una revista enfocada en el rodaje de la “Roma” de Cuarón, que dice adorar.

“Mis directores favoritos son gente como Michael Haneke, Wes Anderson, Yogos Latimos, [Federico]Fellini y [Luis] Buñuel, que hacen o hicieron lo que se puede llamar cine de arte, con mucho contenido psicológico”, describió. “Pero claro, me gustó trabajar en esta película, y considero que [la protagonista] Hera [Hilmar] es una gran actriz, con mucha alma; además, pese a que la historia es muy fantasiosa, teníamos muchos sets reales en los que hacer nuestro trabajo”.

Pese las expectativas que se tenían en una cinta producida por Peter Jackson (el director de las producciones sobre el Señor de los Anillos), las reseñas adelantadas no han sido precisamente positivas, aunque Weaving considera que es absurdo comparar un libro con su equivalente fílmico y espera que los espectadores lo acepten de mejor modo una vez que se encuentre en las salas.

“Pase lo que pase con esto, y en vista del modo en que la televisión viene ganando espacios, espero que no llegue un momento en el que no podamos ver más películas en un recinto oscuro, porque se trata de una experiencia comunal que no se puede reproducir de otro modo”, expresó el artista, para referirse luego a una interesante escena del filme en la que aparecen como objetos de museo varios aparatos que usamos insistentemente en la actualidad.

“Yo tengo un celular, pero trato de no mirarlo todo el tiempo; tomo notas en él y ‘texteo’, sí, pero no me encuentro para nada obsesionado con la tecnología ni sé de sus avances”, explicó. “Espero que, en el futuro, podamos ver lo que pasa ahora y pensar que teníamos que estar demasiado estresados para usar tantos aparatos”.

Eso no quiere decir que Weaving no se encuentre preocupado por los años venideros. “Las redes sociales pueden ser buenas, pero difunden muchas veces noticias incorrectas, chismes o información que es directamente una mentira, y hacen que alguna gente tome decisiones estúpidas”, señaló. “La muestra de eso es el modo en que se está eligiendo como presidentes a dictadores populistas, como acaba de suceder en Brasil”.

La película de “Mortal Engines” fue coescrita y producida por Peter Jackson, el afamado director neozelandés que comandó las entregas fílmicas de “Lord of the Rings” y que estuvo presente en el rodaje, haciéndose incluso cargo de la segunda unidad; pero el director fue Christian Rivers, quien se enfrentó a un gran reto debido a que esta es su primera labor como realizador.

“Christian había trabajado ya mucho en el área de efectos especiales, lo que le permitió tener una comprensión muy clara de lo que se haría en la posproducción y hacer las tomas de acuerdo a los resultados finales”, recordó el intérprete. “Me dijo que estaba muy nervioso, pero yo lo vi siempre calmado y muy dispuesto a colaborar con los actores”.