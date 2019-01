Hollywood se cita hoy en la 76 edición de los Globos de Oro

Las estrellas del cine y la televisión se citan hoy en la 76 edición de los Globos de Oro, unos galardones que cada año inauguran la temporada de premios en Hollywood.

El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) acogerá desde las 17.00 hora local una gala organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) que cuenta con los actores Sandra Oh y Andy Samberg como maestros de ceremonias.

La cinta "Vice", sobre el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, parte como favorita con seis nominaciones, seguida de "The Favourite", "Green Book" y "A Star is Born", todas ellas con cinco nominaciones cada una.

"Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, también cuenta con grandes opciones gracias a sus tres candidaturas: mejor película extranjera, mejor director y mejor guión.

En cuanto a la pequeña pantalla, la serie limitada "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" lideró las nominaciones con cuatro candidaturas.

También figuran como aspirantes notables otras producciones televisivas como "The Americans", "Barry", "Homecoming", "Sharp Objects", "The Marvelous Mrs. Maisel" y "The Kominsky Method".

Los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz, el hispanoalemán Daniel Brühl y el venezolano Édgar Ramírez están nominados en las categorías interpretativas de la televisión.

En esta edición de los Globos de Oro se entregará por primera vez un premio honorífico a la carrera en la televisión, que recibirá hoy la leyenda estadounidense Carol Burnett.

La HFPA quiere que esta distinción sea similar al premio Cecil B. DeMille, que cada año se entrega a una gran personalidad del cine y que hoy distinguirá al actor estadounidense Jeff Bridges.

Además, estos son los primeros Globos de Oro tras la histórica edición del año pasado en la que Hollywood se vistió de negro en la alfombra roja para denunciar el acoso sexual a las mujeres.