Este es el Iron Man mexicano del que todos hablan

Gracias a una viralizada fotografía tomada sin su permiso mientras trabajaba, en Veracruz, Braulio Ledezma se convirtió hace unos años en el meme de referencia: "Casual que estás en Pemex y Iron Man agarra tu lonche", se leía.

Licenciado en administración de empresas, y presumiendo el look que usó Robert Downey Jr. en el universo fílmico de Marvel, Braulio ya no está hoy en Petróleos Mexicanos, sino que se gana la vida como cosplayer de Tony Stark / Iron Man.

Y a la mujer que le sacó aquella foto, Ledezma acabó abrazándola y comprándole regalos por haber atraído su suerte.

"Con ese meme, me hablaron de una convención: que me pagaban vuelos, hospedaje... No sabía qué se hacía en eso. Ahora hago esto a menudo. En las convenciones me reciben en alfombra roja, con limosina, motos; se hace un relajo”.

"Yo soy muy sencillo, tranquilo, pero ya en el papel tengo que mostrarme presuntuoso (como Tony Stark), porque eso es lo que gusta", contó.

Debido a comentarios de sus sobrinos luego del estreno de la primera película de “Iron Man” (2008), se percató de su parecido con la superestrella hollywoodense.

Tanto el neoyorquino como el veracruzano tienen la misma estatura (1.74 metros) y una edad parecida: 54 años, Robert, y 51, Braulio.

Para lograr un efecto de simulación perfecto, el mexicano tuvo que ajustar ligeramente su look, y, más importante incluso, su lenguaje corporal.

"Yo tenía la barba (cortada) más cerrada, pero la he tenido que abrir. Él tiene las cejas más picudas y yo me las paro. También me levanté un poco el cabello”.

"Me aplico con los movimientos, sus gestos. Suelta mucho el labio, lo recoge mucho. Y pues me pongo los lentes, que necesito para ver de lejos. Todo eso se suma".

El resultado: furor allá donde se presenta, desde la admiración de los más pequeños hasta los coqueteos de mujeres de todas las edades, encandiladas por un hombre parecido a su amor platónico.

Como Braulio es, además, cantante de música vernácula, también se popularizaron videos suyos como el "Iron Man charro", que llegaron hasta los ojos y oídos de Downey Jr.

"Llegó a ver cuando cantaba 'No' mientras estaba rodando ‘Avengers: Era de Ultrón’ (2015). Supe que Scarlett Johansson le dijo que yo podía ser su doble”.

"Luego Robert hizo un video en redes por ‘Civil War’ (2016). Mis fans le comentan sobre mí y él dice: 'Braulio Ledezma es su Iron Man mexicano y un gran cantante'", recordó, orgulloso.

Ahora, aseguró el imitador, su meta es acudir a la Comic Con de San Diego y encontrarse cara a cara con el astro de la actuación.

Si Tony Stark falleció en “Avengers: Endgame”, Ledezma promete mantenerlo vivo por mucho tiempo.

Conócelo

Nombre: Braulio Ledezma

Edad: 51 años

Origen: Coatzacoalcos, Veracruz

Estudios: Administración de empresas

Ocupación: Ex administrador en Pemex; cantante profesional

Se ha presentado en convenciones en Argentina, Uruguay, Bolivia y Guatemala