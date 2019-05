Estas fueron las celebridades mejor vestidas en Cannes

Cada gala del Festival de Cannes destaca por presentar las nuevas joyas del cine internacional y por convertirse en una ventana para el mundo del glamour y de la moda.

Celebridades como Elle Fanning, Penélope Cruz y Natalia Vodianova lograron impactar por la elegancia y gracia en cada una de sus propuestas de vestuario.

Te presentamos aquí algunos de los diseños más espectaculares que pudieron verse en la edición 72 del evento fílmico.

1.- Dakota Fanning

LOIC VENANCE / AFP/Getty Images

Vestido: Armani Privé

Alfombra roja: Once Upon a Time in Hollywood

2.- Helen Mirren

VALERY HACHE / AFP/Getty Images

Vestido: Elie Saab

Alfombra roja: The Best Years of a Life

3.- Natalia Vodianova

Vestido: Versace

Alfombra roja: La Belle Epoque

4.- Bella Hadid

Vestido: Roberto Cavalli

Alfombra roja: Dolor y Gloria

5.- Elsa Hosk

Vestido: A Hidden Life

Alfombra roja: Etro Couture

6.- Monica Bellucci

Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP

Vestido: Dior

Alfombra roja: The Best Years of a Life

7.- Penélope Cruz

LOIC VENANCE / AFP/Getty Images

Vestido: Chanel

Alfombra roja: Dolor y Gloria

8.- Elle Fanning

Vestido: Dior

Alfombra roja: Once Upon a Time in Hollywood.

9.- Priyanka Chopra

Vestido: Roberto Cavalli

Alfombra roja: Rocketman

10.- Carla Bruni

Vestido: Celine

Alfombra roja: The Dead Don't Die

11.- Izabel Goulart

Vestido: Zuhair Murad Couture

Alfombra roja: Rocketman

12.- Romee Strijd

Vestido: Etro Couture

Alfombra roja: The Dead Don't Die

13.- Eva Longoria

LOIC VENANCE / AFP/Getty Images

Vestido: Cristina Ottaviano

Alfombra roja: Rocketman

14.- Margot Robbie

Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP

Vestido: Chanel

Alfombra roja: Once Upon a Time in Hollywood

15.- Jessica Jung

Vestido: Rami Kadi

Alfombra roja: The Dead Don't Die