En ‘Brightburn’, Jackson A. Dunn se convierte en una versión maléfica de Superman

Los productores de “Brightburn”, una esperada combinación de horror e historias de superhéroes que se estrena esta semana, terminaron dándole el papel principal a la primera persona que acudió al proceso de audiciones.

Esto quiere decir, obviamente, que Jackson A. Dunn (esa misma persona) lo hizo muy bien. “Bueno, tuve que regresar tres veces”, nos dijo el intérprete de 15 años durante una reciente entrevista. “No recibí el guion completo hasta que me dieron el papel; solo tenía unas cuantas escenas en mis manos, y estaba muy intrigado por ellas”.

“Inicialmente pensé que era una película sobre posesión diabólica o algo así, pero terminó siendo algo muy distinto”, prosiguió el joven actor, en alusión a la cinta en la que interpreta a un niño llegado del espacio que es adoptado por una pareja incapacitada para tener hijos biológicos (y que es interpretada por Elizabeth Banks y David Denman).

“Cuando me enteré lo que era en realidad, me gustó mucho, porque aparte de que no había hecho nada en el género de terror, se trataba de algo muy original, algo que no se había hecho antes”, agregó el adolescente, quien tuvo un papel menor en “Avengers: Endgame”.

Y es que si bien la premisa ya descrita remite de manera directa a la historia de Superman, el protagonista de este relato, Brandon Breyer, toma una dirección muy distinta a la de Clark Kent, porque empieza a usar los superpoderes que descubre en sí mismo para dañar a quienes lo rodean mientras se comporta de manera aparentemente normal en casa.

“Traté de ponerme en la posición de mi personaje e imaginar todas las maneras en que era presionado, no solo en el sentido de que tiene que averiguar quién es y descubrirse como persona, sino también en lo que respecta a la dinámica familiar, porque sus padres no parecen saber qué hacer con él y tiene problemas en la escuela con otros alumnos debido a que no es un estudiante convencional”, señaló Dunn al hablar del método que empleó para ponerse en la piel de este personaje.

“Brightburn” fue dirigida por David Yarovesky, un joven cineasta hasta ahora desconocido cuya carrera cambiará definitivamente tras el estreno del filme, que viene generando muchas expectativas.

“David es increíble; es un genio, un visionario maravilloso”, se entusiasmó nuestro entrevistado. “Fue súper interesante ver cómo aplicaba su talento en la creación de todos nuestros personajes. Observarlo trabajando mientras desarrollaba la película fue fantástico”.

Como la película tiene referencias a varios clásicos del entretenimiento, era de esperar que Yarovesky le pidiera a Dunn que revisara al menos algunos títulos del pasado.

“No necesariamente”, nos dijo el chico. “Estábamos tratando de establecer a Brandon como una entidad propia en lugar de juntar un montón de referencias a otros elementos de la cultura popular. Sí hablamos de algunas películas, como ‘The Babadook’ y las de superhéroes, pero tratando siempre de tener en cuenta que esto iba por otro lado”.

En todo caso, Dunn es un ávido seguidor de las cintas de superhéroes más convencionales. “De Marvel, me gustan Iron Man, Spider-Man y Guardians of the Galaxy”, detalló. “También me gusta Batman de DC”. ¿Qué piensa entonces de la polémica elección de Robert Pattison como el nuevo Hombre Murciélago? “Tengo que verlo. Es un gran actor; habrá que ver cómo le sale”, se limitó a decirnos.

Pese a estar inspirada en producciones diseñadas para audiencias generales, “Brightburn” presenta algunas escenas particularmente violentas y despiadadas.

“Todo el mundo en el set me ayudó mucho. Estábamos riendo todo el tiempo, haciéndonos bromas. Fue algo completamente opuesto a la atmosfera que se muestra en la película, lo que creo que es muy importante cuando se trata de un proyecto de esta clase, en el que necesitas sentirte relajado y cómodo para hacer lo que se te pide”, explicó Dunn.

“Cuando estás filmando algo así no te asustas, no solo porque eres parte del proceso, sino porque no ves los efectos que se agregan luego en posproducción para que todo sea mucho más aterrador, y que van desde los detalles visuales hasta la música”, agregó.

“Mis amigos, que todavía no han visto la película, me han dicho que no les va a dar miedo porque yo actúo en ella; pero cuando la vi, hasta yo me asusté”, confesó. “Hubo momentos en los que tuve que verla con mis manos frente a los ojos”.