El legendario Sam Raimi habla de ‘Crawl’, la aterradora cinta sobre cocodrilos asesinos que él mismo produjo

Además de haber dirigido la primera trilogía cinematográfica de Spider-Man, Sam Raimi hizo lo mismo con la trilogía original de “Evil Dead”, una saga que ocupa un escalón particularmente alto dentro de la historia del cine de terror.

Todas estas credenciales lo convierten en el productor ideal de “Crawl”, una nueva cinta del mismo género que ha sido dirigida por Alexander Aja, el cineasta francés que se dio a conocer con la brutal “High Tension” y que hizo después “Piranha 3D”.

En este caso, una joven nadadora se enfrenta al inesperado ataque de cocodrilos feroces en su propio pueblo de la Florida mientras trata de rescatar a su padre en medio de un huracán devastador.

“Esto cae en la categoría de esas ‘películas de criaturas’ que fueron muy populares en los ’70 y los ’80, pero lo que me gustó aquí es que se trata de una historia mucho más realista, a diferencia de la del cocodrilo que adquiere superpoderes”, nos dijo Raimi durante una reciente entrevista. “La nuestra luce como algo que puede pasar de verdad, porque estamos viendo cada vez más huracanes y tormentas, y eso está produciendo la proliferación de cocodrilos”.

“No creo que los guionistas Michael Rasmussen y Shawn Rasmussen hayan intentado hacer un comentario sobre el calentamiento global, pero parece que lo que mostramos es algo que sucede cada vez más”, respondió él mismo cuando le preguntamos si la historia tiene algún trasfondo de ese tipo.

Uno de los aspectos más interesantes de “Crawl” en términos visuales es el modo en que combina la acción real con los efectos completamente digitales, logrando que la mezcla luzca particularmente realista.

“Tuvimos a un gran director de fotografía y muchos especialistas digitales en posproducción, pero creo que ese resultado que comentas se debe básicamente a Alex, quien tiene una gran visión con respecto a lo que luce auténtico, y que en algunos momentos decidió retroceder cuando le parecía que lo que se estaba haciendo iba a afectar la credibilidad del relato, por más bien que se viera en términos de espectacularidad”, retomó nuestro entrevistado.

Raimi es consciente de que el cine de terror se encuentra en un buen momento, pero considera que, desde hoy, “Crawl” le ofrecerá algo distinto a la audiencia que desfila por los multicines.

“Este verano, la gente debe querer ver una película original que dé realmente miedo y que les haga pasar un rato sumamente entretenido, y eso es justamente lo que estamos ofreciendo en este film”, señaló, en alusión indirecta a esas franquicias que repiten una y otra vez lo mismo.

En ese sentido, considera que los méritos mayores de la película recaen en Aja. “Es un cineasta maestro que maneja brillantemente el suspenso”, aseguró. “Le da a la audiencia lo que esta quiere, pero desafiando siempre sus expectativas”.

“La verdad es que es un director que no necesita mucha ayuda”, agregó. “Discutimos las ideas que él ya tenía; a veces aceptaba mis recomendaciones y a veces no. Estuvo en control y esto es realmente su visión, aunque yo participé en la escritura del guion y estuve presente durante todo el rodaje, que se llevó a cabo en Serbia por razones de presupuesto”.

Raimi no ha dirigido nada para la pantalla grande desde “Oz the Great and Powerful” (2013), por los que sus fans se encuentran a la expectativa de un proyecto así. “Dirigí para la televisión el primer episodio de la serie ‘Ash Vs Evil Dead’, que escribí con mi hermano, pero dejé los siguientes episodios en otras manos”, recordó. “Por el momento, quiero seguir produciendo, porque me gusta mucho hacerlo; pero estoy buscando de todos modos un guion que me parezca apropiado para regresar a la dirección”.