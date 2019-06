Eiza González y Bad Bunny se apoderan de ‘Fast & Furious’

Todo lo que tenga que ver con la saga de “Fast & Furious” llama siempre la atención, y ese es también el caso de la cinta “Hobbs & Shaw”, que se estrenará el próximo 2 de agosto y que se centrará en la relación entre dos de los personajes más llamativos de la celebrada serie.

Ahora, Dwayne “The Rock” Johnson ha compartido un clip especial destinado a la comunidad latina en el que se destaca no solo la participación de la actriz mexicana Eiza González en el film (interpreta a un personaje llamado “Madam M”), sino también la música del astro boricua del ‘trap’ Bad Bunny, cuyo tema “La Romana” aparece como banda sonora.

González, que se dio a conocer en Estados Unidos por su papel en “From Dusk till Dawn: The Series”, está teniendo mucho éxito en el cine hollywoodense, ya que si bien no ha logrado todavía un papel estelar en la pantalla grande, ha participado ya en producciones de mucho nivel, como “Baby Driver” y “Alita: Battle Angel”; y estará pronto en la esperada “Godzilla vs. Kong”.

Por su parte, la cinta es un ‘spin-off’ de la franquicia de los autos veloces en la que se le prestará particular atención a Luke Hobbs, el agente federal interpretado por Johnson, y a Deckard Shaw, un exagente británico convertido en mercenario. Pese a su conocida enemistad, ambos deberán unirse para enfrentar una nueva amenaza terrorista.