Decepciona a Argento remake de 'Suspiria'

Dario Argento, director de la película original de Suspiria, dijo que el remake realizado por Luca Guadagnino fue una traición para su largometraje, reportó el portal NME.

"No me emocionó. Traicionó el espíritu de la película original: no hay miedo, no hay música. La cinta no me satisfizo tanto", dijo Argento.

Agregó que la propuesta de Guadagnino, a quien calificó como buena persona, es una película refinada, como su director; alabó su diseño y la elección de la escenografía.

La cinta de Guadagnino se estrenó en Estados Unidos a finales del año pasado, y fue protagonizada por Dakota Johnson, Tilda Swinton y Chloë Grace-Moretz, con música original del líder de Radiohead, Thom Yorke.