Damián Alcázar intentará convencer a Iñárritu de filmar el proyecto que tiene ahora entre manos

Damián Alcázar ya la puso el ojo al cineasta ganador del Óscar, Alejandro González Iñárritu, por lo que en cuanto cumpla con sus actuales compromisos laborales se irá a buscarlo a Estados Unidos para proponerle un proyecto.

El protagonista de películas como “El Crimen del Padre Amaro” y “Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian” señaló que se trata de algo muy novedoso y original, por lo que prefiere no adelantar nada para que no le roben la idea.

"Tengo tanto trabajo que no me ha dado tiempo de prepararlo en inglés, pero espero, porque quiero proponerle a Iñárritu un proyecto, a ver si un día lo atrapo. Todavía no he podido hablar con él porque es inaccesible; hay que ir a buscarlo allá y tengo mucho trabajo”, comentó. "Sería como actor; los contenidos son lo más importante, no importa el formato ni el género. La propuesta mejor me la guardo".

Convencido de que su lugar está frente a las cámaras, Alcázar no se ve haciendo algo que no sea actoral, pues siempre que llega a leer una historia que lo apasiona, se visualiza dándole vida.

En dupla con Luis Estrada, con quien ha hecho “La Ley de Herodes”, “El Infierno” y “La Dictadura Perfecta”, entre otras, el actor prepara ahora una cinta crítica contra la sociedad.

Aunque por su apretada agenda no han podido reunirse, confía en que el director siga afinando la historia, pues la sociedad mexicana también es tan cuestionable como su gobierno.

"Vamos a tener una buena historia. Los mestizos somos los más terribles con nuestra raza; es indecente. Somos absolutamente racistas y nos quejamos todo el tiempo. Deberíamos participar y estar activos en lugar de estar ninguneando y criticando", opinó el histrión.