Cuarón superó un percance en los Globos de Oro para un triunfo doble que hasta las estrellas de Hollywood celebraron

El director Alfonso Cuarón pasó un rato amargo en la alfombra roja de los Globos de Oro, ya que debido a que llegó casi a punto de que se iniciara la ceremonia, la seguridad del lugar le impidió dar entrevistas.

Cuarón estaba por responder la pregunta que le hizo una reportera de un programa de espectáculos de una cadena hispana de televisión, cuando dos miembros de seguridad le pidieron acabar con la conversación para que ingresara al hotel Beverly Hilton, lugar del evento, ya que la ceremonia iba a empezar.

El cineasta, un poco confundido, no sabía qué estaba pasando, y pidió ayuda a un miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood para que intercediera por él con los encargados de seguridad.

Sin embargo, las reglas eran claras: de acuerdo con la seguridad, todas las celebridades y los invitados especiales tenían que estar ya adentro del hotel, porque la premiación iba a iniciarse.

“Yo no estaba ofuscado; ¿no viste lo que sucedió? Había gente de seguridad que empezó a taparte, que ya no se podían hacer entrevistas y demás. Me ofusqué con ellos, no con la prensa”, aseguró.

Bueno, pero al final saliste ganando en la noche, le comentamos. “Bueno, pues sí, muchas gracias”, señaló.

Los dos Globos de Oro que ganó, como Mejor Película Extranjera y Mejor Director, le hicieron olvidar ese mal momento, y en el “backstage” todo era felicidad.

Celebridades como Jeff Bridges, Jim Carrey, Anne Hathaway y Jessica Chastain se acercaron a para felicitarlo.

Celebridades como Jeff Bridges, Jim Carrey, Anne Hathaway y Jessica Chastain se acercaron a para felicitarlo. Los saludos de reconocimiento de los famosos se prolongaron a lo largo de la velada.

“La película ‘Roma’ me pareció fascinantemente hermosa. Cuarón es un director fantástico y me gustaría trabajar con él algún día; es un artista impresionante. Muchos artistas vienen de México ahora”, dijo Carrey. “Me impresiona que en los últimos años muchos directores mexicanos están triunfando con muy buenas películas; eso hay que celebrarlo”.

Las actrices principales de “Roma” también tuvieron palabras de agradecimiento para Cuarón. “Le agradezco la confianza que tuvo por mi trabajo; esta ha sido una experiencia única”, dijo Yalitza Aparicio.

“Nos sentimos muy orgullosas de que esta película represente a México, a América; en general, representa al mundo y a las mujeres del mundo”, señalo Marina de Tavira.

Debido a que sigue promocionando “Roma” en diversos lugares, Cuarón tuvo que viajar este lunes muy temprano a Nueva York para cumplir con otros compromisos de trabajo, pero no sin antes celebrar unos minutos su triunfo en el evento.

¿Qué sigue para ti?, le preguntamos. “Pues ahorita un tequila, un mezcal; mejor un mezcal”, comentó apresurando el paso con sus dos Globos de Oro en la mano.

SU GRAN NOCHE

Fue su gran noche: ganó dos Globos de Oro, y por si fuera poco, las celebridades en “backstage” no se cansaron de felicitaron.

Es Alfonso Cuarón, quien con su película “Roma” ha logrado convencer a la crítica especializada de cine de casi todo el mundo.

Inició el año pasado ganando el León de Oro en el Festival de Venecia y así ha ido cosechando premios en los últimos meses.

“Es una película muy íntima, un homenaje que le quise hacer a Libo (mi nana), a mi familia, y me da mucho gusto que esté gustando en muchas partes del mundo”, dijo el director.

Con su triunfo como Mejor Película Extranjera, “Roma” se convirtió en la segunda película mexicana que triunfa en esta categoría, ya que anteriormente “Tizoc: Amor Indio” ganó el Globo de Oro en 1958.

“Este reconocimiento es mucho más significativo que los reconocimientos anteriores en el sentido de que es una película mexicana y hablada en español”, señaló.

¿A quién se lo dedica? ¿A México? ¿A toda tu gente? “Bueno, a Libo, a mi familia, pero a México en general”, indicó.

¿Qué opina del modo en que la película ha llamado la atención de la crítica internacional? “Bueno, es un muy bello reconocimiento, pero debo decir que el más bello reconocimiento es el abrazo que le ha dado el público”, comentó.

¿Qué le deja la película? “Me deja claro que uno no sabe lo que va a suceder; yo no tenía las expectativas de todo esto que está sucediendo con ‘Roma’”, concluyó.