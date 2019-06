Chris Hemsworth pasa de ser Thor a convertirse en protagonista de la nueva ‘Men In Black’

De ser Thor, una criatura cuasi divina en el Universo Marvel, visto por los terrícolas con admiración y desconfianza, Chris Hemsworth pasó a convertirse en un agente que debe controlar a criaturas intergalácticas que, ocultas, hacen de las suyas en la Tierra.

Sin el martillo Stormbreaker, pero con gafas oscuras e impecable traje, el australiano llega a Hombres de Negro (MIB) para refrescar una multimillonaria franquicia fílmica de comedia y ciencia ficción que se inició hace 22 años.

"Lo más atractivo de este proyecto fue la combinación de comedia del corazón con cine de acción, ciencia ficción, pero enraizada en la estética urbana que vimos en las películas anteriores. Fue una oportunidad para que la franquicia, que tiene tantos seguidores, que tiene unos personajes tan populares, continuara de otra manera", dice Hemsworth en una entrevista proporcionada por Columbia Pictures.

Dirigida por F. Gary Grey (“Rápidos y Furiosos 8”) con un presupuesto de 110 millones de dólares, la cinta se enfoca en los Agentes H (Hemsworth) y M (Tessa Thompson, Valkyrie en Thor: Ragnarok).

¿Su misión? Dar con la Colmena, una especie extraterrestre que se ha infiltrado en la organización MIB gracias a sus habilidades cambiaformas.

La caza internacional de H y M, que los llevará por Londres, Marruecos, París y Nueva York, se verá entorpecida por la poca compatibilidad de ambos agentes y por secretos y traumas que cada uno esconde.

"Definitivamente, ella no confía tanto en él. Al principio está entusiasmada de estar en la misión, pero muy rápido pasan cosas y ya no está tan segura. Este tipo no es lo que pretende ser", desliza el histrión.

A pesar de que se trata de una remozada a MIB, los fanáticos de las anteriores películas sentirán el mismo espíritu: Danny Elfman volvió a componer la banda sonora y Steven Spielberg regresó como productor ejecutivo.

Y aunque habrá alienígenas conocidos, el bestiario de criaturas de otros mundos se incrementará, lo mismo que la galería de vehículos y armas desintegradoras.

Por ejemplo, el auto de H, un Jaguar E-Type, de colección, que se convierte en un peligro andante cuando sus pasajeros son atacados.

"Sacamos armas del tapón de gasolina, del tubo de escape, de los espejos, de las manijas y del tanque de gasolina, todo tipo de armas aparecen. Es una selección enorme de tecnología extraterrestre, tecnología de los Hombres de Negro, fue una escena genial".

ASÍ LO DIJO

"El día de la prueba de cámara, Tessa y yo nos pusimos los lentes, nos miramos y pensamos: 'Wow, es genial'. Eran las tomas icónicas que habíamos visto en las películas anteriores y ahora allí estábamos nosotros".

-Chris Hemsworth, actor