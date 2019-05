Ben Hernández nos trae a un superhéroe latino en ‘El Chicano’, una producción mexicoamericana de alto vuelo

Aunque lleva cerca de tres décadas en la industria del cine, Ben Hernández Bray estrena recién este fin de semana su primera película como director, “El Chicano”, que ha generado muchas expectativas y que ha sido descrita por varios analistas como la primera producción enfocada en un superhéroe latino y mexicoamericano.

Durante muchos años, Hernández, que nació en Los Ángeles y se crio en la ciudad de Van Nuys, se desempeñó como ‘doble’ de acción y coordinador de esta clase de secuencias, aunque luego tuvo la oportunidad de dirigir algunas escenas secundarias en trabajos de David O. Russell (“American Hustle”) y Joe Carnahan (“The Grey”), con quien coescribió el nuevo film.

Fue justamente Carnahan quien le abrió las puertas a la dirección de episodios de series televisivas, una labor que se prolonga hasta el día de hoy, cuando se prepara para comandar el episodio final de la nueva temporada de “Queen of the South”, la adaptación al inglés de la exitosa serie “La Reina del Sur”.

Todo lo dicho le sirvió al momento de emprender su aventura más ambiciosa, una cinta que toma lugar en el Este de Los Ángeles pese a que todos sus interiores se rodaron en la ciudad canadiense de Calgary debido a razones de presupuesto.

“Pero todas las tomas callejeras se hicieron en el Este, incluyendo una que muestra un puente emblemático que apareció en [la emblemática cinta] ‘My Family’”, nos dijo Hernández, quien se enfrentó además a otros retos durante la filmación, ya que estamos hablando de un trabajo de alto vuelo en el que hay peleas, persecuciones automovilísticas y balaceras.

“Mi experiencia en el mundo de los ‘dobles’ me ayudó mucho para visualizar de antemano cómo se iba a ver todo; en realidad, lo más difícil fue conseguir el financiamiento, hasta el punto de que el final que se ve en la pantalla no es el que teníamos planeado originalmente, porque se nos acabó el dinero” , agregó el entrevistado.

Más allá de cualquier problema que se haya dado, “El Chicano”, que se proyectó el año pasado en el aclamado LA Film Fest, sorprende por sus resultados visuales y por la complejidad de un relato que combina elementos del policial para adultos con una historia relacionada a un misterioso ‘vigilante’ de barrio enfrentado ni más ni menos que a un poderoso cartel mexicano.

“La película contó con muchísima participación latina en todas las áreas, sobre todo en el reparto, y eso es algo que no se había visto hasta ahora, sobre todo en un género como el que presentamos”, retomó Hernández. “Muchos amigos me prestaron cosas que necesitaba, y hasta mis hijos me ayudaron para poder terminar el proyecto”.

“Ha pasado mucho tiempo desde el estreno de grandes películas enfocadas en la historia chicana, como ‘Blood In Blood Out’, ‘American Me’ y la misma ‘My Family’, y sentía la responsabilidad de hacer algo semejante que incorporara a la vez de algún modo lo que me había pasado a mí mismo al ser una persona de ascendencia mexicana que no sentía ni de aquí ni de allá mientras crecía”, explicó el director y guionista. “También quería incorporar a la historia lo que sentí al perder a mi hermano menor, quien fue víctima de la violencia de las pandillas”.

Ben Hernández, director de la cinta, al lado de la actriz Kate del Castillo, quien tiene una participación especial.

El protagonista es Raúl Castillo, quien interpreta a un agente de la policía de L.A. enfrascado en una investigación que lo lleva a descubrir secretos vinculados a su propia familia y a transformarse de manera inesperada en la versión actual de un justiciero que ha venido combatiendo el crimen en diferentes encarnaciones.

Pero la película cuenta también con la participación de actores más consagrados, como es el caso de George López, un icono de la cultura mexicoamericana que se pone en la piel de un jefe de la policía, y como sucede con Kate del Castillo, quien aparece solo brevemente pero que tiene un rol crucial en lo que se anuncia ya como una secuela.

“El guion nos abrió muchas puertas, y eso incluyó a Kate, con quien trabajé un solo día pero que tuvo un desempeño sumamente poderoso y es una persona adorable”, recordó Hernández. “Y estoy seguro de que lo que hizo George va a sorprender a todo el mundo, porque está haciendo un papel que nunca se le había visto”.