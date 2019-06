Aubrey Plaza asume nuevos riesgos en el ‘remake’ de ‘Child’s Play’

Aunque las notas de producción dicen que el ‘remake’ de “Child’s Play” que se estrena esta semana es la primera incursión de Aubrey Plaza en el cine de terror, lo cierto es que la popular y carismática actriz estuvo ya en “Life After Beth”, un título que, como se lo comentamos durante una reciente entrevista, tiene mucho que ver con el género.

“Creo que esa era más bien una comedia rara que tenía zombis; la verdad es que no me gustan mucho esa clase de películas, pero si me gustó una mientras crecía, fue justamente la de Chucky, que me dejó impresionada”, nos dijo la intérprete en alusión a la versión original de 1988.

“Decidí participar en esta nueva entrega porque me pareció que el guion estaba muy bien escrito y porque me gustó el modo en que actualizaba la historia, haciendo que el villano fuera la tecnología”, agregó la actriz. “Me interesó además mi personaje, Karen, que era distinto a todo lo que había hecho antes”.

Por ese mismo lado, como ella misma lo dice, “Karen es una madre soltera con un hijo de 12 años que trabaja en una tienda parecida a Walmart y que trata de hacer lo posible para sobrevivir, pero que toma malas decisiones al salir con tipos que no son nada buenos para ella. También es una persona divertida que no se toma muy en serio a sí misma, lo que tiene sentido en vista de que es una mamá joven”.

Es la primera vez que Plaza, de 34 años, se pone en la piel de una madre. “¡Me gustó hacerlo! Mi mamá era muy joven cuando me tuvo, por lo que sentí de inmediato una conexión con el personaje; y bueno, no soy tampoco tan joven”, afirmó. “La mayoría de las personas con las que crecí ya tienen hijos”.

El hijo de Karen, Andy, que recibe de ella el regalo de un muñeco cibernético cuyas fallas internas traen resultados desastrosos, es interpretado por Gabriel Bateman, quien a pesar de su juventud tenía ya experiencia en el cine de horror, porque estuvo en “Annabelle” y “Lights Out”.

“Me enfoqué mucho en desarrollar una relación con él, para que nos sintiéramos cómodos cuando empezáramos el rodaje, porque su presencia era muy importante en la película y tenía que mostrar siempre emociones muy sinceras”, retomó Plaza.

La nueva “Child’s Play” llega a las salas marcada por la polémica, porque el creador de la saga, Don Mancini, ha rechazado cualquier vinculación con esta adaptación, mientras que la actriz más conocida de la saga, Jennifer Tilly, se dio el trabajo de lanzar un hasthtag llamado #NotMyChucky.

“No creo que todas las películas deban ser hechas nuevamente, sobre todo si son buenas, pero creo que esta ofrece algo nuevo y hace que Chucky vuelva a ser relevante”, replicó nuestra entrevistada. “De otro modo, no la hubiera hecho, porque suelo rechazar proyectos semejantes”.

Pese a que la voz del muñeco diabólico (como se le conoce en Latinoamérica) es interpretada por Mark Hamill, mundialmente conocido como el Luke Skywalker de la franquicia de “Star Wars”, Plaza conoció recién al mítico actor durante la promoción del film.

“Durante el rodaje, el titiritero encargado de Chucky era el que hacía la voz, pero pude encontrar con Mark hace poco, y me pareció una persona increíble”, afirmó. “Me parece además alguien perfecto para interpretar a Chucky, porque es muy dulce, pero tiene a la vez la capacidad de mostrar algo siniestro de manera sutil”.