Ana de la Reguera tiene dónde la vean

Inicialmente la serie Ana que prepara Ana de la Reguera llegaría a la señal de Comedy Central, ahora la actriz anunció que también saldrá para streaming en Latinoamérica con Amazon Prime Videos.

"Feliz de compartirles esta noticia! @primevideomx @comedycentralla #anapróximamente", informó en su cuenta en Instagram.

Este proyecto coproducido por ella con Viacom International Studios (VIS) y Comedy Central, tiene cuatro años en la mente de la actriz, pero ahora ya es un hecho.

"Es muy autobiográfica. Muchas cosas sí tienen qué ver con cómo crecí. Mi mamá fue reina de belleza y fue Miss Veracruz, reina de carnaval, entonces crecí en un mundo de la estética y de ser una mujer digamos perfecta, de saber sentarte y comer correctamente y hablar", dijo la actriz en entrevista reciente.

La serie aunque lleva su nombre, no estará basada totalmente en su vida, pues incluye ficción.

Inicialmente se informó que era un proyecto de 10 capítulos de media hora cada uno, grabados en México y posiblemente en Los Ángeles.

"Es una historia donde tarde empieza a darse cuenta que quiere cortar ese cordón umbilical que no lo ha hecho y ser ella misma", explicó la actriz.

Lo que la veracruzana quiere es que el público vea el "detrás de cámaras de su vida". Los momentos de soledad, reflexión y decepción.

"Es algo a lo que le he puesto mucha energía, tiempo y corazón", señaló De la Reguera.

Aunque lo escribió hace cinco años, indicó que ahora hay una necesidad de contenidos muy importante sobre todo ahora con las plataformas digitales.

"Es un momento muy emocionante tanto en la industria como en mi carrera, y poder hacer este sueño realidad, nunca me lo imaginé. Siempre quise ser actriz y no me imaginé que iba a estar produciendo, escribiendo y creando una serie", agregó.