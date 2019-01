Agradece De Tavira nominación al Oscar

Luego de ser nominada al Óscar como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la cinta “Roma”, Marina de Tavira agradeció a la Academia.

"Gracias #theacademy por este gran honor, es increíble ver mi nombre entre este grupo de maravillosas actrices", escribió la actriz en su cuenta oficial de Twitter.

Thank you @TheAcademy for this breathtaking honor. It’s unbelievable to see my name amongst this incredibly talented women. Gracias #theacademy por este gran honor es increíble ver mi nombre entre este grupo de maravillosas actrices. https://t.co/nQ043PHbS4