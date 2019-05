Godzilla y sus más acérrimos enemigos se enfrentan en la gran pantalla

Las criaturas más abominables de la cinta "Godzilla: King of the Monsters" llegan este fin de semana a la cartelera con el fin de desbancar a "Aladdin", el ladronzuelo de Agrabah al que se le cumplió el deseo de ser el rey de la taquilla.

El gigante lagarto radioactivo no está solo en su propósito de capturara a la audiencia, Millie Bobby Brown , la niña protagonista de la serie "Stranger Things", y Vera Farmiga (Up in the Air, 2009) encabezan el reparto de la película número 35 de la franquicia.

Este es el primer papel cinematográfico para Brown, de 15 años, que estará en medio de una imponente batalla de monstruos que incluye a Rodan, Mothra y su némesis de tres cabezas, King Ghidorah.

"Godzilla: King of the Monsters" está dirigida por Michael Dougherty (Superman Returns, 2006), quién también tiene créditos como guionista.

La cinta es parte de un universo cinematográfico del estudio Warner Bros y arranca su exhibición en una franca competencia contra Disney que recolectó 112,7 millones de dólares el fin de semana pasado con el estreno de la versión con actores reales de Aladdin.

La cartelera de los primeros días de junio también cuenta con "Rocketman", un musical biográfico basado en la vida del polifacético Elton John .

El actor británico Taron Egerton (Kingsman:The Secret Service, 2014), asumió el reto de interpretar el papel de John, uno de los artistas más carismáticos, originales y referencia de la moda de las últimas décadas.

La apuesta cinematográfica está dirigida por Dexter Fletcher, quién terminó de dirigir "Bohemian Rhapsody" (2018), tras el retiro del director Bryan Singer.

Para los fanáticos del terror psicológico se estrena "Ma", la historia de una mujer solitaria que se hace amiga de un grupo de adolescentes y opta por dejar que los chicos hagan una ansiada fiesta en su casa.

Pero justo cuando el grupo piensa que encontró a la anfitriona adulta soñada por todo adolescente, varios sucesos les hacen dudar de las intenciones de la mujer.

La ganadora del Oscar Octavia Spencer protagoniza la cinta que promete que más de uno terminará agarrado de la silla.