¿Quieres ir al cine? Estos son los estrenos del 23 de agosto

A continuación, un listado analítico de las principales películas que se estrenan este fin de semana en Los Ángeles, con comentarios y tráilers.

READY OR NOT

Directores: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett

Reparto: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien

Género: Terror/ Thriller/Comedia

Pese a que sus coqueteos con la crítica social terminan siendo demasiado inconsistentes para ser tomados en serio, “Ready or Die” es una película de terror con fuertes elementos de la comedia que resulta tremendamente entretenida y que se pone ya a la delantera de los títulos de género que han sido lanzados durante el presente calendario.

Samara Weaving (“The Babysitter”, “Mayhem”) interpreta a una joven criada en un orfanato que, luego de casarse con su acaudalado novio, descubre que la familia del mismo tiene ciertas inclinaciones homicidas que podrían afectar la relación. Abundante en ‘gore’ y situaciones extremas, y rodada con ingenio en una mansión real, la cinta demuestra que, a veces, la simpleza tiene sus encantos.

VUELVEN (TIGERS ARE NOT AFRAID)

Directora: Issa López

Reparto: Paola Lara, Juan Ramón López, Hanssel Casillas

Género: Terror

Antecedida por las entusiastas palabras de un Guillermo del Toro que la catalogó como “una de las mejores películas de terror de la década” mientras recibía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, “Tigers Are Not Afraid” es un trabajo de lujo en el que la ocasional falta de originalidad se ve subsanada por un relato cautivador y una puesta en escena particularmente creativa.

Luego de firmar como directora la recordada comedia “Casi Divas”, la mexicana Issa López toma como referencia evidente a “El espinazo del diablo” y “El laberinto del fauno” para darle vida a la historia de unos niños huérfanos y desamparados que se enfrentan a una pandilla vinculada al narcotráfico mientras lidian a la vez con espectros que son mucho más reales de lo que parecen. No tiene pierde.

ESTO NO ES BERLÍN (THIS IS NOT BERLIN)

Director: Hari Sama

Reparto: Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano, Marina de Tavira

Género: Drama

Gracias a su convincente recreación de época, a la espontaneidad de su reparto y a una irreverencia general que se siente auténtica, “This is Not Berlin” es una propuesta que resulta no solo digna de aprecio en el plano cinematográfico, sino también en el propositivo, ya que le ofrece una vasta mirada a la escena ‘underground’ de México de fines de los ’80.

Carlos y Gera son dos amigos de la ‘prepa’ que empiezan a coquetear con el rock, las drogas y sus apetitos sexuales (que apuntan a varios lados) en medio de un entorno artístico que pretende rebelarse contra el conservadurismo evidente de la sociedad. Pese a que la cinta cae irremediablemente en algunos clichés, no deja nunca de ser impactante y realista, respaldada por varios actos musicales en vivo que nos hacen retroceder treinta años en la Historia.

ANGEL HAS FALLEN

Director: Ric Roman Waugh

Reparto: Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith

Género: Acción

¿Sabías ya que existe una serie fílmica llamada “Fallen”? Bueno, si no lo sabías, te diremos que se trata de una saga que completa hoy la trilogía con el estreno de “Angel Has Fallen”, tercera entrega después de “Olympus Has Fallen” (2013) y “London Has Fallen” (2016), dos cintas que tienes que haber visto si te gusta el cine comercial de acción.

En la nueva película, Gerard Butler vuelve a interpretar al agente secreto Mike Banning, enfrentando esta vez a quienes lo han involucrado injustamente en un intento de asesinato del Presidente de los Estados Unidos. Si adoras esta clase de propuestas, no necesitarás una palabra más para correr a verla, pero te advertimos de todos modos que el consenso de la crítica ha sido sumamente negativo ante lo que es considerado como el peor episodio de una serie que nunca fue precisamente brillante.