En ‘Good Boys’, Jacob Tremblay interpreta a un pre adolescente interesado en cosas de adultos

Tiene solo 12 años, pero ha participado ya en varias películas que lo han encontrado en la piel de personajes enfrentados a desafíos de todo tipo, empezando por “Room” (2015), el aclamado drama sobre un niño nacido en cautiverio que le valió ser nominado a los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG).

Ahora, Jacob Tremblay, que hizo hace poco de un menor afectado por una enfermedad que deformaba su rostro en la aclamada “Wonder” (2017), asume un nuevo reto en su carrera al interpretar a Max, el personaje principal de “Good Boys”, una irreverente comedia para adultos que lo muestra diciendo malas palabras e intentando hablar de sexo sin perder por ello la inocencia propia de un infante.

“Nunca había una comedia y quería hacer una, porque me interesa hacer toda clase de cine”, nos dijo el pequeño durante una reciente entrevista. “Por suerte, mis padres me apoyaron mucho en este proyecto, lo que me permitió aceptar la propuesta”.

“Leímos el guion juntos y no dejaron de reírse mientras lo hacíamos; creo que yo quería hacer la película más que ellos, y me parece que eso fue lo que terminó de convencerlos”, agregó el actor cuando le preguntamos si su familia no estaba preocupaba por el fuerte contenido de la historia producida por Seth Rogen (“Superbad”, “Pineapple Express”).

Por el lado de la comedia, Jacob asegura que lo más complicado fue mantenerse serio mientras pronunciaba sus diálogos. “Fue mucho más difícil para mí que hacer escenas de drama o de llanto, porque soy una persona feliz y me encanta reír”, manifestó.

Esta no es la primera vez que actúa en una película de clasificación R; de hecho, “Room” recibió la misma designación. Pero “Good Boys” es un caso aparte, sobre todo en lo que se refiere al lenguaje empleado y a la presentación de situaciones que despertarán sin duda alguna distintas reacciones entre los miembros de la audiencia.

“Yo ya había dicho algunas malas palabras en otras películas, pero no a este nivel, claro; de todos modos, mi personaje no lo hace tanto como los otros”, retomó el intérprete. “Lo que se muestra es exagerado, porque se trata de una comedia; sí he visto a niños que tratan de hablar de este modo, pero es gracioso porque no saben realmente lo que significan esas palabras. Y no he visto todavía a gente de mi edad tomando alcohol en la escuela a la que voy, como sí lo hacen en la película”.

Esta es también la primera vez que nuestro entrevistado tiene la oportunidad de estar rodeado de otros chicos en situaciones más o menos normales, porque “Wonder” lo encontraba en medio de un caso muy particular, mientras que aquí comparte constantemente la pantalla con Brady Noon y Keith L. Williams, quienes interpretan a Thor y Lucas, los amigos inseparables de Max.

“Terminamos haciéndonos muy buenos amigos; antes de empezar a filmar, tuvimos una ‘pijamada’ en mi casa y eso ayudó mucho para lo que se venía, aunque nos divertimos todavía más durante el rodaje”, retomó Jacob

“Si había algo que nos hacía sentir incómodos [en el set], estaban abiertos a cambiarlo para que saliera mejor; todo el mundo fue muy respetuoso, incluyendo al director Gene Stupnitsky, que hizo muy bien su trabajo y que es además muy divertido”, agregó.

Jacob tuvo también la oportunidad de desarrollar algunos aspectos de su personaje al lado de Seth Rogen. “Seth me ayudó mucho, y se trata por supuesto de un tipo sumamente gracioso; por otro lado, ¿qué mejor opción puede haber que hacer tu primera comedia con alguien como él?”, preguntó.

Personalmente, Jacob tiene muchas expectativas positivas con respecto a “Good Boys”. “Espero que todo el mundo la pase bien viéndola, y que se den cuenta también de que esta no es solo una película sobre chicos que dicen malas palabras, sino una historia que tiene mensajes sobre la amistad y otras cosas”, concluyó el actor, quien participará próximamente en la versión en carne y hueso del clásico de Disney “The Little Mermaid”.