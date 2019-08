Tarantino defiende a su Bruce Lee

Quentin Tarantino defendió la forma en que retrató a Bruce Lee en “Once Upon a Time in Hollywood”, luego de haber sido criticado por Shannon Lee, hija del fallecido actor, reportó The Wrap.

Shannon Lee reclamó que el cineasta había retratado a su padre como un tipo arrogante, algo que, según ella, era injusto. El realizador argumentó que él vio a Lee comportarse de esa forma.

“Bruce Lee era un tipo arrogante. Por la forma en que él hablaba, no inventé muchas de las cosas que se ven ahí. Lo escuché hablar en ese sentido”, declaró durante una conferencia de prensa en Moscú.

En una de las escenas de la cinta Lee encara a Cliff Booth, personaje interpretado por Brad Pitt, y argumenta que él podría vencer a Mohammed Ali. Ante esa representación, Shannon Lee dijo que no era necesario ridiculizar a su padre para resaltar al personaje de Pitt.

Tarantino respondió que esa declaración fue real y que incluso se menciona en una biografía del fallecido histrión. “Si la gente dice: ‘seguramente él nunca aseguró que podía derrotar a Mohammed Ali’, la verdad es que sí lo hizo. No sólo lo dijo él, sino que su esposa, Linda Lee, también lo dijo en la primera biografía que leí sobre su vida”, reveló.

El cineasta agregó que su intención de mostrar a Bruce Lee siendo golpeado por el personaje de Brad Pitt era para mostrar al último como un tipo peligroso.