Llevan a ‘Chicuarotes’, de Gael García, al Festival de Toronto

Chicuarotes, cinta dirigida por Gael García Bernal, será exhibida en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Los organizadores anunciaron que la exhibición de la película en el evento será la premier para Estados Unidos y Canadá.



A post shared by Gael Garcia Bernal (@gaelgarciab) on May 17, 2019 at 6:16pm PDT

Anuncio

Los detalles sobre fecha y horarios de presentación serán revelados el próximo 20 de agosto, cuando se dé a conocer el calendario completo del festival. Chicuarotes también fue exhibida en el Festival de Cine de Cannes, como cinta fuera de competencia.