Miley Cyrus y Liam Hemsworth se separan tras casi 8 meses de matrimonio

Su romance duró años, en varias etapas. Y su matrimonio... no llegó ni a los ocho meses. Miley Cyrus y Liam Hemsworth, quienes contrajeron nupcias el pasado 23 de diciembre en una ceremonia íntima, ya no son pareja, reportó People.

“Liam y Miley acordaron separarse en este momento”, confirmó un representante de la cantante y actriz. El vocero también compartió que, a pesar de la separación, la estrella estadounidense, de 26 años, y el actor australiano, de 29, cuidarán en común las mascotas que poseen.

“Siempre evolucionando y cambiando como pareja e individuos. Ellos han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y en sus carreras. Aún serán padres dedicados para todos los animales que comparten mientras amorosamente se toman este tiempo separados. Por favor, respeten este proceso y privacidad”, aseveró el representante. Hace unos días comenzaron a surgir en medios de EU rumores de una separación, a raíz de que la intérprete de “Can’t Be Tamed” y “Wrecking Ball” publicara en Instagram una foto de sí misma en la que no llevaba puesto el anillo de bodas .

Además, recientemente Cyrus habló sobre su rechazo al papel de una esposa y ama de casa típica; también declaró que no pensaba tener descendencia hasta que las condiciones medioambientales mejoren. “Creo que es muy confuso para la gente que me case. ¿Realmente piensa la gente que estoy en casa con un delantal cocinando la cena? Estoy en una relación heterosexual, pero todavía me atraen mucho las mujeres”, explicó, en entrevista con Elle.

“Nos han dejado un planeta hecho mierda, y me niego a dejarle eso a mi hijo. Mientras no sienta que mi niño pueda vivir en una Tierra que tendrá peces en el agua, no voy a traer a alguien más a que deba lidiar con el daño que le hemos hecho. No queremos reproducirnos porque sabemos que el mundo no lo soportará".

Cyrus y Hemsworth se conocieron en 2009, durante el rodaje de La Última Canción, filme que protagonizaron, pero su relación siempre estuvo llena de altibajos y rupturas, hasta que se reconciliaron en 2015. Besa Miley a amiga Miley Cyrus fue captada por paparazzi besando y abrazando a una de sus amigas cercanas, Kaitlynn Carter, en un hotel a la orilla del Lago Como, en Italia. TMZ publicó imágenes de la ex de Liam Hemsworth en actitud romántica con quien también acaba de dejar a su marido, el socialité Brody Jenner. Según el portal, Cyrus y Hemsworth concluyeron su relación en buenos términos.