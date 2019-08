¿Quieres ir al cine? Estos son los estrenos del 9 de agosto

A continuación, un listado analítico de las principales películas que se estrenan este fin de semana en Los Ángeles, con comentarios y tráilers.

DORA AND THE LOST CITY OF GOLD

Director: James Bobin

Reparto: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Eva Longoria

Género: Aventuras

Más allá del éxito comercial que pueda tener, esta adaptación de una popular serie animada de la televisión al plano de la ‘acción real’ se ha convertido ya en un hito debido al empleo de un reparto ampliamente latino que se encuentra encabezado por ‘viejos conocidos’ como Eugenio Derbez, Eva Longoria y Michael Peña, pero que pone al frente a Isabela Moner, una encantadora adolescente de origen peruano quien, además, se mete en la piel de una heroína latina que es más necesaria que nunca en el Hollywood de hoy.

Al hacer que la protagonista (que habla a veces en español y hasta en quechua) sea mucho más grande que la de la producción original y al darle las riendas del proyecto a un director y un guionista que han trabajado tanto en títulos infantiles como en comedias irreverentes para adultos, los productores logran ofrecernos resultados mucho más entretenidos y mucho más tolerables para la audiencia adulta de lo esperado; pero como buen peruano que soy, no puedo dejar de sentirme decepcionado por el hecho de que la historia que se desarrolla en la selva de mi país haya sido filmada en Australia, así como por las numerosas libertades que se han tomado con la cultura de mis antepasados.

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK

Director: André Øvredal

Reparto: Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush

Género: Terror/Aventuras

Esta nueva cinta llega a la pantalla con buenos augurios, ya que se encuentra respaldada por la labor como productor de Guillermo del Toro (el autor mexicano detrás de las maravillosas “The Shape of Water” y “El laberinto del fauno”) y la dirección de André Øvredal (el cineasta noruego que impactó la escena del terror fílmico con la creativa “Trollhunter”).

Esos eran muy buenos antecedentes, claro, pero la inquietud era saber cómo iban a adaptar estos artistas sus sensibilidades a un trabajo de clasificación PG-13 que, créanlo o no, se basa en una serie de historias de horror para niños. La buena noticia es que, sin ser extraordinaria, y a pesar de contar con un argumento clamorosamente sencillo, la película tiene muchos elementos valiosos, como su notable puesta en escena, sus fascinantes criaturas monstruosas y la introducción de elementos sociales y hasta políticos que se insertan en un relato ubicado a fines de los ’60 para hablar en realidad del atemorizante presente de los Estados Unidos.

SÓCRATES

Director: Alexandre Moratto

Reparto: Christian Malheiros, Tales Ordakji, Caio Martinez Pacheco

Género: Drama

El cine brasileño tiene dificultades de acceso al resto del mercado latino debido al idioma que maneja, pero este contundente drama deja en claro que, fuera de ello, los problemas y las penurias atravesadas por muchos pobladores de la nación sudamericana son similares a los de sus pares hispanohablantes.

El protagonista es un adolescente que, tras sufrir la muerte inesperada de su madre, se enfrenta a la expulsión del departamento en el que vive por falta de pago, a un mercado laboral difícil que lo rechaza además por ser menor de edad y a su propia orientación sexual. Crudo y directo, pero sin necesidad de ser desagradable, “Sócrates” es un título cargado de denuncia social, de humanidad y de talento que se encuentra completamente actuado por jovencitos de Sao Paulo en situación de riesgo.

WICKED WITCHES

Directores: The Pickering Brothers

Reparto: Duncan Casey, Justin Marosa, Samantha Schnitzler

Género: Terror

La combinación de drogas, alcohol y chicas voluptuosas en medio del bosque puede ser letal. Eso es al menos lo que parece decir esta explosiva cinta inglesa de espanto que será fácilmente desestimada por muchos debido a su absoluta falta de disciplina narrativa, pero cuyo aspecto caótico tiene el potencial de atraer en cambio a los amantes más duros y menos exquisitos del género.

En realidad, “Wicked Witches” es un título ideal de medianoche, porque a pesar de contar con un argumento demasiado simple (un tipo que se acaba de separar de su esposa renta un cuarto en una zona campestre en la que pasan cosas muy raras), posee un aura alucinógena que va de la mano con las costumbres de sus personajes y se refugia en una combinación salvaje de ‘gore’ y erotismo que coquetea permanentemente con la serie B mientras le da paso a fuertes dosis de humor.