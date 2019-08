Keanu Reeves revive a Ted

View this post on Instagram

Happy Weekend! 1 min timelapse video of my drawing project "Keanu Reeves." 🙏❤️🎨 ___ **Watch on Youtube: https://youtu.be/xgZx2-j3n68 ___ * Media: Graphite Pencil (2H, B, 2B, 4B, 6B, 8B); Conte Pencil; Pencil Eraser; Blending Tools; on 30x42cm Bristol Paper. * Real Time Drawing: +/- 50hours * Backg Music: "Mountain's Lullaby" (youtube audio library)