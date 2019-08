¿Quieres ir al cine? Estos son los estrenos del 2 de agosto

A continuación, un listado analítico de las principales películas que se estrenan este fin de semana en Los Ángeles, con comentarios y tráilers.

FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW

Director: David Leitch

Reparto: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

Género: Acción

Anuncio

No es un secreto para nadie que cuando Hollywood encuentra una mina de oro, no deja de explotarla hasta el cansancio, y esto es justamente lo que sucede con la saga de “The Fast and the Furious”, que presenta ahora un ‘spin-off’ luego de haber lanzado incontables entregas.

Por fortuna, los involucrados en esto tienen el suficiente profesionalismo y sentido del humor como para lograr que esta cinta, que prescinde por completo de Vin Diesel, resulte entretenida y espectacular, respaldados por la buena química entre los dos protagonistas y por la labor del gran Idris Elba como villano de ciencia-ficción. Eso sí, no esperen profundidad ni acordarse mucho de la historia una vez que abandonen la sala.

¿ERES TÚ, PAPÁ? (IT’S THAT YOU?)

Director: Rudy Riverón Sánchez

Reparto: Gabriela Ramos, Lynn Cruz, Eslinda Núñez

Anuncio

Género: Terror

Hasta ahora, el único referente que teníamos de cine vinculado al terror en Cuba era “Juan of the Dead”, una comedia de zombis que se filmó por allá bajo la dirección del argentino Alejandro Brugués. Pero lo que tenemos ahora al frente es un proyecto mucho más serio y perturbador, en la línea de otras exploraciones psicológicas de nivel internacional.

Emplazada en una zona rural, la cinta se desarrolla en el seno de una familia altamente disfuncional en la que el padre es un tirano que no deja salir literalmente a su mujer de la casa, pero que es idolatrado por su hija pre adolescente. Sin caer en el morbo y con un empleo mínimo de la sangre artificial, el director debutante Rudy Riverón (que nació en la isla pero radica ahora en Inglaterra) ofrece un relato sobrecogedor de discretos tintes sobrenaturales cuya lentitud solo sirve para reforzar la atmósfera de opresión que plantea.

TEL AVIV ON FIRE

Director: Sameh Zoabi

Reparto: Kais Nashef, Lubna Azabal, Nadim Sawalha

Género: Comedia dramática

Salem, un palestino del Este de Jerusalén, trabaja como asistente de producción de una exitosa telenovela, pero debe enfrentar día a día el cruce de un retén, lo que lo lleva en determinado momento a tener que hacer un pacto con un guardia de seguridad israelí para alterar el final del programa pese a que él mismo no es un libretista.

El infaltable tema del conflicto entre palestinos e israelís judíos vuelve a ponerse en vitrina en esta cinta, que sin ser demasiado profunda resulta ciertamente bienintencionada, logra entretener y despierta la posibilidad de conversaciones sobre las diferencias al parecer irreconciliables entre estos dos bandos. Finalmente, aunque su visión de las cosas sea demasiado optimista, siempre queda la esperanza de tener un mundo mejor.

Anuncio

JIRGA

Director: Benjamin Gilmour

Reparto: Sam Smith, Sher Alam Miskeen Ustad, Amir Shah Talash

Género: Drama

El simple hecho de que esta película exista es ya un milagro, porque luego de que el gobierno de Pakistán (donde debía rodarse inicialmente) le negara el permiso de filmación, el director australiano Benjamin Gilmour decidió hacerla en Afganistán de manera encubierta, recurriendo incluso a exintegrantes de grupos islámicos radicales.

Las condiciones precarias en que se desarrolló el proceso afectan sin duda el resultado estético del filme, pero lo que se obtiene es una valiosa (y muy valiente) producción de presupuesto prácticamente inexistente en la que se muestra la realidad actual del país sin restricciones de ningún tipo mientras se cuenta la historia ficticia de un exsoldado australiano que regresa a este lugar con el fin de pedirle perdón a la familia de un hombre inocente que mató en medio del combate.