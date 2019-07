‘The Infiltrators’ abre mañana el LALIFF con una historia real de inmigrantes heroicos

View this post on Instagram

OPENING NIGHT FILM: The Infiltrators ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 📆 Wednesday, July 31st at 7 PM⁣⁣⁣ 📍 TCL Chinese Theatre ⁣⁣⁣ 🎟 LINK IN BIO⁣⁣⁣ 🎥: Alex Rivera, Cristina Ibarra⁣ ⁣⁣⁣ A rag-tag group of undocumented youth deliberately get themselves detained in order to infiltrate a shadowy for-profit detention center.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Un grupo de jóvenes indocumentados se entregan voluntariamente a migración para ser deportados, y así poder infiltrarse a un misterioso y oscuro centro de detenciones privado.