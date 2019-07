¿Quieres ir al cine? Estos son los estrenos del 26 de julio

A continuación, un listado analítico de las principales películas que se estrenan este fin de semana en Los Ángeles, con comentarios y tráilers.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Director: Quentin Tarantino

Reparto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Género: Comedia dramática

Anuncio

Tener a Leonardo DiCaprio y a Brad Pitt juntos en una película como protagonistas y con una abundante interacción entre ellos, dirigidos además por Quentin Tarantino, es una suerte de sueño húmedo de cinéfilo que se acaba de hacer realidad y que exhibe resultados particularmente gozosos.

Esta colaboración de lujo amerita ya por completo el precio de la entrada, pero hay en realidad mucho que disfrutar en esta historia ambientada a fines de los ’60 que muestra a un actor televisivo en declive mientras intenta incursionar en el cine de vaqueros. Como es de esperar, la puesta en escena, la música y la reconstrucción de época son fascinantes, aunque no todos estarán de acuerdo con el tratamiento que se le da al triste caso del asesinato de la actriz Sharon Tate a manos de los secuaces de Charles Manson.

SKIN

Director: Guy Nattiv

Reparto: Jamie Bell, Danielle Macdonald, Daniel Henshall

Anuncio

Género: Drama

En tiempos como los que corren, es importante tener películas que muestren el nivel fanatismo al que pueden llegar los racistas en Estados Unidos, fomentadas ahora desde la misma Casa Blanca, pero que abran también esperanzas en situaciones como estas.

“Skin” es un duro drama cargado de violencia, de realismo y de grandes actuaciones (sobre todo en lo que respecta al protagonista Jamie Bell) que se basa en un caso real para contar la historia de un hijo de supremacistas blancos que decide alejarse del grupo de radicales luego de ser consciente del modo en que las cosas se están saliendo de control, respaldado por un activista afroamericano que cree en la redención. Aunque un poco de humor no le hubiera caído mal al asunto entero, la cinta es tan cruda como convincente.

THE MOUNTAIN

Director: Rick Alverson

Reparto: Jeff Goldblum, Tye Sheridan, Denis Lavant

Género: Drama

El estreno independiente de la semana con mayor nivel de rareza es sin duda el de “The Mountain”, una alucinada cinta que, pese a basarse en hechos reales (como lo hace también “Skin”), toma una senda mucho más artística y simbólica para contar lo que se propone.

El gran Jeff Goldblum (“The Fly”, “Jurassic Park”) interpreta al Dr. Wallace Fiennes, una versión al parecer muy libre de Walter Jackson Freeman II, un tipo que se especializó en las controvertidas lobotomías durante los años ’50, causando daños irreversibles en sus pacientes; pero la verdadera estrella por aquí es Tye Sheridan, quien hace de un joven fotógrafo encargado de retratar los procesos “médicos”, y que termina siendo una víctima adicional de Fiennes, aunque no de manera aparentemente directa. En consonancia con el estilo habitual del director Rick Alverson, protegido de Terrence Malick, la película es extremadamente lenta y ambigua, pero se encuentra cargada de mucha belleza y de mucha provocación, y abre la puerta para toda clase de discusiones.

Anuncio

THE GREAT HACK

Directores: Jehane Noujaim y Karim Amer

Género: Documental

Disponible ya en Netflix pero presente también desde hoy en una de las salas del Laemmle Monica Film Center, “The Great Hack” es un documental sobre el escándalo de ‘hacking’ de Cambridge Analytica, una firma inglesa que fue descubierta usando de manera no autorizada los datos de millones de personas presentes en Facebook con fines de propaganda política.

Aunque lo que se ve en la pantalla no revela aparentemente nada que no supieran ya quienes se interesaron en el tema y se empaparon de los reportes difundidos por los medios, los críticos han celebrado el modo instructivo en que se muestran los sucesos, así como el hecho de que las estrategias visuales empleadas parecen ser efectivas en cuanto a la prevención del empleo despreocupado de las redes sociales.